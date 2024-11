CBF altera rodadas: veja mudanças de Fla, Flu, Botafogo e Vasco

O Campeonato Brasileiro de 2024 entra em sua fase crucial, com partidas que podem mudar o rumo da tabela. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou as datas e horários das rodadas 34, 35 e 36. Os clubes enfrentam momentos decisivos na busca pelo título, pela vaga em competições internacionais ou na luta contra o rebaixamento.

Os times do Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, atravessam diferentes momentos no campeonato. Enquanto alguns visam a liderança, outros batalham por posições em copas continentais ou pela permanência na Série A.

Botafogo e a Corrida pelo Título

Na liderança da competição, o Botafogo encara partidas cruciais. Joga contra o Atlético-MG na Arena MRV em 20 de novembro, seguido de um confronto com o Vitória no Estádio Nilton Santos em 23 de novembro. A decisão pode vir contra o vice-líder Palmeiras no Allianz Parque, São Paulo, em 26 de novembro, tornando-se um possível confronto direto pelo título brasileiro de 2024.

Desafios do Flamengo nas Próximas Rodadas

Comandado por Filipe Luís, o Flamengo tem duas partidas fora de casa. Enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal em 20 de novembro e o Fortaleza no Castelão em 26 de novembro. O time volta ao Maracanã para enfrentar o Internacional em 1º de dezembro, esperando melhorar sua posição na tabela.

Fluminense e a Luta Contra o Rebaixamento

O Fluminense busca se distanciar da zona de rebaixamento e tem jogos chave nas próximas rodadas. Recebe o Fortaleza no Maracanã em 22 de novembro e o Criciúma em 26 de novembro. Na sequência, enfrenta o Athletico-PR em Curitiba, na Ligga Arena, em 1º de dezembro.

O Caminho do Vasco até o G-6

O Vasco ainda sonha com o G-6, enfrentando duelos decisivos. Joga contra o Internacional em São Januário em 21 de novembro, depois enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena em 24 de novembro e finaliza contra o Atlético-GO em São Januário em 30 de novembro. Essas partidas são fundamentais para subir na tabela.

