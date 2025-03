CBF altera datas de três jogos na estreia do Brasileirão 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a alteração nas datas de três jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2025, que terá início no próximo final de semana. Os seis clubes envolvidos foram notificados sobre as mudanças na última terça-feira, 18.

Publicidade

Com a final do Campeonato Paulista marcada para quinta-feira, 27, às 21h30, na Neo Química Arena, a regra das 72 horas de descanso impede que Palmeiras e Corinthians joguem no sábado, 29, na estreia do Brasileirão.

Assim, o atual campeão da competição, Botafogo, que enfrentará o Palmeiras, um dos finalistas do estadual, teve sua estreia adiada em um dia. Originalmente agendado para sábado, às 16h30, o jogo ocorrerá agora no domingo, às 16h.

Publicidade

A partida entre São Paulo e Sport, que seria realizada no domingo, foi antecipada para sábado, 29, às 16h30, no Morumbi. Já o duelo entre Bahia e Corinthians, que acontecerá em Salvador, foi remanejado para domingo, 30, às 20h.

Confira a primeira rodada do Brasileirão:

São Paulo x Sport: sábado, às 16h30

Cruzeiro x Mirassol: sábado às 18h30

Grêmio x Atlético-MG: sábado às 18h30

Fortaleza x Fluminense: sábado às 18h30

Juventude x Vitória: sábado 18h30

Flamengo x Internacional: sábado às 21h

Palmeiras x Botafogo: domingo, às 16h

Vasco x Santos: domingo, às 18h30

Bahia x Corinthians: domingo, às 20h

Bragantino x Ceará: segunda, às 20h

Conforme o comunicado enviado pela entidade aos clubes, as alterações foram feitas “por ajuste de tabela”.