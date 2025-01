Cano renova com o Fluminense

O atacante argentino Germán Cano, de 37 anos, assegurou sua continuidade no Fluminense ao estender seu contrato até dezembro de 2026. Com passagens marcantes no clube, Cano é um dos grandes ídolos da torcida tricolor e demonstrou seu desejo de encerrar a carreira na equipe. A renovação ocorreu em meio a um ano de 2024 desafiador, mas a confiança da diretoria no talento do craque permaneceu inabalada.

Publicidade

Germán Cano alcançou um reconhecimento significativo no ano de 2023, quando se destacou como artilheiro da Copa Libertadores e recebeu o título de Rei da América. No entanto, o ano seguinte não foi fácil para o atacante, que enfrentou dificuldades, incluindo uma lesão no joelho. Apesar disso, sua habilidade em campo é inquestionável, fato que justificou a decisão do Fluminense de mantê-lo no elenco.

German Cano, atacante do Fluminense – Marcelo Gonçalves / Fluminense

Interesses de outros clubes e dedicação ao Fluminense

Antes da renovação de contrato, Cano recebeu propostas atrativas para retornar ao futebol argentino, especialmente do Newell’s Old Boys. Contudo, o jogador optou por permanecer no Fluminense, ressaltando sua dedicação e identificação com o clube carioca. Essa decisão reafirma seu comprometimento em contribuir para o sucesso da equipe, além de sua intenção de encerrar a carreira honrosamente no Tricolor das Laranjeiras.

Publicidade

Como foi o desempenho de Germán Cano em 2024?

Apesar dos desafios enfrentados, Germán Cano continuou a demonstrar seu valor dentro de campo. Em um recente confronto pelo Campeonato Estadual, ele voltou a brilhar, marcando dois gols contra a Portuguesa. Esses momentos mostram que, mesmo nas adversidades, o atacante ainda é uma peça fundamental no esquema do Fluminense, agregando experiência e qualidade técnica ao time.

Expectativas para o futuro de Germán Cano no clube

Com a renovação de contrato, as expectativas para os próximos anos são altas. O Fluminense espera que Cano continue a desempenhar um papel crucial no ataque da equipe, ajudando a alcançar metas importantes em competições nacionais e internacionais. A confiança depositada pelo clube e o apoio incondicional da torcida servirão como combustível para que o atacante supere as dificuldades e continue a fazer história no futebol brasileiro.

Em suma, o comprometimento de Germán Cano com o Fluminense simboliza mais do que um papel dentro de campo. É uma demonstração de lealdade e desejo de contribuir para o futuro do clube. A torcida tricolor, certamente, aguarda com entusiasmo suas próximas atuações e a continuidade de sua brilhante trajetória no clube até 2026.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.