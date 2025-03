Bruno Henrique ou Gabigol? Veja quem é o rei dos clássicos do Flamengo no século!

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, continua a impressionar com seu desempenho em clássicos cariocas. Recentemente, ele superou Gabigol ao marcar seu 21º gol contra os três principais rivais do Rio de Janeiro, ao abrir o placar contra o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca de 2025. Este feito destaca sua importância no elenco rubro-negro e sua habilidade em momentos decisivos.

O gol de Bruno Henrique aos 21 minutos do segundo tempo foi um belo chute no ângulo, demonstrando sua precisão e calma na finalização. Após a partida, o jogador expressou sua satisfação por contribuir para a vitória em uma semifinal e alcançar a marca de 99 gols com a camisa do Flamengo. Ele destacou a importância do trabalho em equipe, especialmente a solidez defensiva, como um fator crucial para o sucesso do time.

Pedro foi o destaque da vitória na primeira final – Rafael Arantes/@maracana

Como Bruno Henrique se tornou o maior artilheiro em clássicos?

Desde sua chegada ao Flamengo, Bruno Henrique tem se destacado em jogos contra os principais rivais cariocas. O Vasco é sua maior vítima, tendo sofrido dez gols do atacante desde 2019. Botafogo e Fluminense também foram alvos frequentes, com sete e quatro gols sofridos, respectivamente. Essa consistência em clássicos reforça sua reputação como um dos jogadores mais letais do futebol brasileiro.

O atacante atribui seu sucesso à calma e à capacidade de observar o posicionamento do goleiro antes de finalizar. Em suas palavras, ele destacou a importância de ter calma e visão de jogo para aproveitar as oportunidades. Sua habilidade em identificar momentos críticos e agir rapidamente é uma característica que o diferencia.

Qual é o impacto de Bruno Henrique nos clássicos cariocas?

Os clássicos cariocas são conhecidos por sua intensidade e rivalidade histórica. Bruno Henrique reconhece a motivação extra que esses jogos proporcionam, tanto para os jogadores quanto para os torcedores. Ele enfatizou que, apesar da competitividade, o jogo contra o Vasco foi disputado de forma leal, com o árbitro mantendo o controle da partida.

Além de seu impacto imediato nos jogos, Bruno Henrique também se aproxima de ícones do Flamengo. Embora ainda distante do recorde de Zico, que marcou 58 gols em clássicos, Bruno Henrique já se consolidou como um dos principais artilheiros do clube em jogos contra Botafogo, Fluminense e Vasco.

O legado de Bruno Henrique no Flamengo

Com 99 gols pelo Flamengo, Bruno Henrique está prestes a alcançar uma marca significativa em sua carreira. Seu desempenho em clássicos não apenas reforça sua importância no time, mas também solidifica seu legado no clube. Ele se junta a uma lista de jogadores que deixaram uma marca indelével na história do Flamengo.

O sucesso de Bruno Henrique é um testemunho de sua dedicação e habilidade. À medida que ele continua a brilhar nos gramados, os torcedores do Flamengo podem esperar mais momentos memoráveis deste talentoso atacante.

