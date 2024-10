Briga de organizadas do Palmeiras e Cruzeiro deixam um morto e 20 feridos

O futebol brasileiro viveu um novo episódio lamentável na madrugada deste domingo, 27, quando ônibus de torcidas organizadas do Palmeiras e Cruzeiro se cruzaram em Mairiporã, na Rodovia Fernão Dias, e iniciaram um confronto que terminou com um morto e 20 feridos. O confronto envolveu cerca de 150 torcedores, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em provável emboscada dos paulistas.

O episódio entre Mancha Verde e Máfia Azul aconteceu próximo às 05h20 (de Brasília) no km 65, sentido Belo Horizonte. No mesmo dia, o Palmeiras havia jogado contra o Fortaleza em São Paulo e o Cruzeiro contra o Athletico Paranaense em Curitiba. A briga aconteceu com pedras, pedaços de madeira e até arma de fogo.

De acordo com a polícia, todas as vítimas são cruzeirenses. A organizada mineira sofreu ataque em ao menos dois ônibus: um terminou com vidros quebrados, enquanto outro foi incendiado pelos palmeirenses. 18 torcedores foram encaminhados ao hospital Anjo Gabriel e outros três para o hospital de Franco da Rocha.

Um dos torcedores, de 30 anos, foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A provável emboscada dos torcedores palmeirenses pode ter sido uma resposta aos acontecimentos de setembro de 2022. Na ocasião, a Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, aproveitou a ida a Campinas, em jogo contra a Ponte Preta, e emboscou a Mancha Verde do Palmeiras também na Rodovia Fernão Dias.

Entre os feridos do episódio anterior estava o presidente da Mancha Verde, Jorge Luis, que acabou liberado pelos cruzeirenses na sequência.

Um membro da Máfia Azul morreu carbonizado após a Mancha Verde atear fogo no ônibus ainda com integrantes da Máfia Azul dentro. 7 cruzeirenses foram internados com traumatismo craniano e 2 baleados. Informações apuradas extraoficialmente pela @itatiaiaesporte pic.twitter.com/dMXPjEYclC — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) October 27, 2024