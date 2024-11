Brasil x Uruguai: horário, onde assistir e escalações

No dia 19, terça-feira, a Seleção Brasileira enfrentará o Uruguai em partida válida pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O jogo acontecerá às 21h45, no horário de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Este confronto promete reacender a histórica rivalidade sul-americana entre as duas seleções.

O Brasil, comandado por Dorival Júnior, vem apresentando um bom desempenho. Recentemente, a equipe conquistou vitórias contra Chile e Peru e empatou com a Venezuela fora de casa, assegurando a quarta colocação na tabela com 17 pontos. No entanto, a derrota por 2 a 0 para o Uruguai na primeira fase ainda está fresca na memória.

Desafios na Escalação da Seleção Brasileira

O técnico Dorival Júnior enfrenta alguns desafios para escalar o time contra o Uruguai. Vanderson está suspenso, e Danilo deverá assumir a lateral-direita. Com a suspensão de Vanderson e a lesão de Guilherme Arana, foram convocados Dodô e Alex Telles. Gerson, que está com problemas estomacais, é uma dúvida, mas espera-se que esteja disponível. A escalação provável é: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Abner; Gerson, Bruno Guimarães, Raphinha; Vinícius Júnior, Savinho, Igor Jesus.

Transmissão de Brasil x Uruguai

Os torcedores poderão assistir ao jogo ao vivo na TV aberta pela TV Globo e na TV paga pelo sportv. Além disso, o GloboPlay disponibilizará a transmissão online, oferecendo várias opções para os espectadores acompanharem o clássico.

Últimos Resultados da Seleção Brasileira

O Brasil tem mostrado um desempenho consistente em suas últimas partidas pelas Eliminatórias. Em novembro, empatou com a Venezuela por 1 a 1. No mês anterior, goleou o Peru por 4 a 0 e venceu o Chile por 2 a 1. Apesar de ter perdido por 1 a 0 para o Paraguai em setembro, a seleção se recuperou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Equador no mesmo mês, aumentando sua confiança para enfrentar o Uruguai.

14/11: Venezuela 1 x 1 Brasil 15/10: Brasil 4 x 0 Peru 10/10: Chile 1 x 2 Brasil 10/09: Paraguai 1 x 0 Brasil 06/09: Brasil 1 x 0 Equador

Situação do Brasil nas Eliminatórias

O Brasil está atualmente na quarta posição na tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo, com 17 pontos. A equipe enfrenta uma competição acirrada na América do Sul e manter a concentração será essencial para garantir sua vaga no Mundial.