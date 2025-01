Brasil tem 3 jogadores nos mais desvalorizados da temporada, veja ranking

A temporada 2023-2024 do futebol europeu tem sido marcada por expressivas quedas no valor de mercado de jogadores. Essa tendência é notavelmente afetada por atletas brasileiros, como apontado pela Transfermarkt, uma plataforma de referência em avaliação financeira de jogadores.

Dentre os brasileiros, Lucas Paquetá e Douglas Luiz são exemplos proeminentes, acompanhados de jogadores de outras nacionalidades. O Real Madrid também se destaca, ilustrando um “domínio” neste cenário de desvalorização.

Lucas Paquetá (West Ham): redução de 25 milhões, valor atual de 40 milhões de euros Douglas Luiz (Juventus): redução de 25 milhões, valor atual de 45 milhões de euros Frenkie de Jong (Barcelona): redução de 25 milhões, valor atual de 45 milhões de euros Leroy Sané (Bayern de Munique): redução de 25 milhões, valor atual de 45 milhões de euros Victor Osimhen (Galatasaray): redução de 25 milhões, valor atual de 75 milhões de euros Ivan Toney (Al-Ahli): redução de 22 milhões, valor atual de 28 milhões de euros Moussa Diaby (Al-Ittihad): redução de 22 milhões de euros, valor atual de 28 milhões de euros Éder Militão (Real Madrid): redução de 20 milhões de euros, valor atual de 40 milhões de euros Endrick (Real Madrid): redução de 20 milhões de euros, valor atual de 40 milhões de euros Gabriel Jesus (Arsenal): redução de 20 milhões de euros, valor atual de 45 milhões de euros

Por que os jogadores estão perdendo valor?

A desvalorização dos jogadores decorre de fatores variados, com o desempenho em campo sendo fundamental. Atletas que não mantêm uma performance constante podem ver seu valor diminuído. Além disso, problemas fora de campo, como lesões frequentes ou comportamento inadequado, influenciam negativamente suas avaliações.

Nesta temporada, o valor de mercado de Paquetá e Douglas Luiz reduziu em 25 milhões de euros cada, representando uma queda de 156 milhões de reais, devido a critérios como impacto na avaliação de mercado e idade dos jogadores.

Efeitos sobre o Real Madrid e outras equipes

O Real Madrid, um dos clubes mais prestigiados do mundo, também experienciou depreciação no valor de seus jogadores. Isso pode resultar de pressões de desempenho em um ambiente tão competitivo. É crucial analisar como fatores internos e externos influenciam o valor de mercado de atletas.

O fenômeno não se limita a brasileiros, afetando também jogadores de outras nacionalidades, como os franceses, o que revela uma tendência global influenciada por elementos como mudanças táticas, expectativas não atendidas ou condicionamentos de mercado.

Implicações para transferências futuras

Essa tendência pode impactar as estratégias de transferência dos clubes no futuro. A escolha entre investir em jovens promessas ou jogadores estabelecidos deve ser avaliada à luz das flutuações do mercado, exigindo um exame cuidadoso do risco em contratações e renovações de contratos.

Os clubes podem adotar uma postura mais cautelosa ao investir grandes quantias, levando em conta possíveis depreciações. Isso afetará diretamente as finanças das equipes, tornando essencial a adaptação às mudanças de mercado para garantir sustentabilidade e sucesso esportivo.

Sustentabilidade financeira no contexto futebolístico

Manter a sustentabilidade financeira em meio às flutuações do valor de mercado é um desafio constante para os clubes de futebol. As depreciações podem impactar significativamente o planejamento financeiro a longo prazo e a competitividade das equipes.

Com a contínua evolução do mercado de futebol, as organizações esportivas precisarão inovar e adaptar-se para lidar com as dinâmicas complexas de valorização e desvalorização, assegurando o máximo retorno sobre seus investimentos, seja na venda de jogadores ou no desempenho dentro de campo.