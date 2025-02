Botafogo x Flamengo: horário, escalações e onde assistir

O confronto entre Botafogo e Flamengo promete marcar mais um capítulo emocionante na história do futebol brasileiro. As duas equipes se preparam para disputar a final da Supercopa do Brasil 2025, que ocorrerá no dia 2 de fevereiro, às 16h, horário de Brasília. Este clássico carioca é esperado com grande expectativa pelos torcedores, já que será a primeira vez que os times se enfrentam na atual temporada.

Com o Mangueirão em Belém como palco, que possui uma capacidade para 53 mil pessoas, a expectativa é de casa cheia para assistir ao duelo. O Flamengo chega com otimismo, confiando na qualidade do seu elenco sob a liderança do técnico Filipe Luís. Por outro lado, o Botafogo busca superar a saída de jogadores-chave e conta com o momento positivo após a vitória contra o Fluminense.

Vítor Silva/Botafogo

Quais são os desfalques das equipes?

O Botafogo contará quase com força total, mas ainda está sob o comando interino de Carlos Leiria. Destaque para a possibilidade de Bastos integrar o time titular após sua recuperação de lesão. Além disso, o atacante Arthur, que recentemente foi regularizado, pode fazer sua estreia pelo clube.

Já o Flamengo não terá os jogadores Pedro e Matías Viña, ambos afastados devido a lesões graves. A novidade no elenco é a estreia do recém-contratado Danilo, que chega para reforçar o setor defensivo.

Retrospecto e transmissão do jogo

Historicamente, Flamengo e Botafogo já se enfrentaram 349 vezes, com o Rubro-Negro levando vantagem. São 129 vitórias do Flamengo contra 107 do Botafogo, além de 113 empates. No último duelo, entretanto, o Botafogo saiu vencedor com um placar expressivo de 4 a 1.

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance da final, a partida será transmitida pela Globo em TV aberta e pelo SporTV em canais fechados, garantindo que ninguém ficará de fora desse encontro épico.

Quem deve levar a taça?

Prever o resultado de um clássico como este é sempre um desafio, principalmente em uma decisão de jogo único e campo neutro. O Flamengo aparece como favorito, dado o elenco qualificado e a continuidade da base de 2024. No entanto, nunca se pode subestimar a garra do Botafogo, especialmente após sua última vitória sobre o adversário.

Em suma, a decisão da Supercopa do Brasil 2025 entre Botafogo e Flamengo promete um espetáculo de alta tensão para os amantes do futebol, reforçando a importância e a emoção dos clássicos cariocas no cenário nacional.

