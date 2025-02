Botafogo tem desfalques para clássico contra o Flamengo

O Botafogo enfrentará o Flamengo no Maracanã, nesta quarta-feira, 12, para se manter vivo na briga por uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. O alvinegro, no entanto, chega ao jogo atrasado da 7ª rodada pressionado após perder o primeiro clássico do ano para o rival por 3 a 1, na Supercopa. Além disso, a equipe segue sem treinador e enfrenta dificuldades para definir seu time titular.

O atacante recém-contratado Artur teve que ser substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Nova Iguaçu, na última quinta-feira, 6. Após exames, foi constatada uma lesão muscular na coxa esquerda. O zagueiro Bastos também é desfalque. Ele sofreu um trauma no joelho esquerdo logo aos três minutos de jogo. Ambos estão fora do clássico e ainda não têm previsão de retorno.

Diante da escassez de opções na defesa, Carlos Leiria deve improvisar Danilo Barbosa como zagueiro, formando dupla com Barboza. Uma alternativa é Newton, que já atuou na posição contra o Nova Iguaçu. Serafim também surge como uma opção no setor.

No ataque, a ausência de Artur obriga Leiria a apostar em um jovem da posição. Rafael Lobato, que já foi titular em um clássico contra o Fluminense neste ano, é o principal candidato para assumir a vaga.