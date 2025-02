Botafogo tem a pior fase dentre os clubes da série A

O Botafogo, que teve uma temporada memorável em 2024, enfrenta dificuldades significativas em 2025. Após conquistar títulos importantes no ano anterior, o clube carioca agora lida com um desempenho abaixo do esperado. Com um número de derrotas quase três vezes maior do que no ano passado, o Botafogo já está eliminado do Campeonato Carioca e enfrenta desafios na Série A.

Em comparação com 2024, o Botafogo apresenta um desempenho preocupante. No ano passado, o time alcançou oito derrotas apenas na 35ª partida da temporada. Em 2025, esse número foi atingido em apenas 13 jogos. Essa mudança drástica no desempenho tem gerado preocupações entre torcedores e analistas esportivos.

Quais são os números do Botafogo em 2025?

O Botafogo é atualmente o time da Série A com o maior número de derrotas, totalizando seis até o momento. Além disso, o clube possui o pior aproveitamento da competição, com apenas 33,3% de sucesso. A equipe também enfrenta uma sequência de cinco jogos sem vitória, ficando atrás apenas do Mirassol, que não vence há seis partidas.

Os problemas do Botafogo não se limitam apenas às derrotas. O time tem o pior ataque da Série A, com apenas 12 gols marcados, resultando em uma média de 0,92 gol por jogo. A defesa também não tem se destacado, sofrendo 21 gols, o que representa uma média de 1,75 gol por partida. Como resultado, o Botafogo é o único time da Série A com saldo de gols negativo em 2025.

De acordo com as informações do GE, o aproveitamento do Botafogo é de 33,3% na temporada, sendo a pior entre os clubes da série A em 2025.

O que o Botafogo precisa fazer para reverter a situação?

O Botafogo ainda tem a chance de conquistar um título em 2025, mas enfrenta uma tarefa difícil na Recopa Sul-Americana. Após perder por 2 a 0 para o Racing (ARG) no jogo de ida, o time precisa vencer por três gols de diferença ou igualar o placar para levar a decisão aos pênaltis. Essa partida será crucial para o clube, que busca reverter a má fase e conquistar um título importante.

Para melhorar seu desempenho, o Botafogo precisa focar em fortalecer tanto o ataque quanto a defesa. A equipe deve trabalhar na criação de jogadas ofensivas mais eficazes e na organização defensiva para evitar sofrer tantos gols. Além disso, é essencial que o time recupere a confiança e a moral, aspectos fundamentais para qualquer equipe em busca de vitórias.

Um 2025 de desafios

O ano de 2025 tem sido desafiador para o Botafogo, que precisa superar suas dificuldades para voltar a brilhar nos gramados. A comparação com o desempenho de 2024 destaca a necessidade de ajustes e melhorias no time. Com foco e determinação, o Botafogo pode reverter a situação e buscar novos triunfos no futuro.