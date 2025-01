Botafogo foi o clube que mais gastou na América do Sul em 2024, veja ranking

O mercado de transferências do futebol mundial tem demonstrado uma expansão impressionante ao longo dos últimos anos. Em 2024, foram movimentados US$ 8,59 bilhões (R$ 50,5 bilhões), uma cifra considerável no cenário esportivo. Essa quantia só é superada pelos números do ano anterior, que registraram US$ 9,66 bilhões (R$ 56,86 bilhões). Destaca-se que transferências acima de US$ 20 milhões, que representam 2,5% do total de 78.742 transações, corresponderam a cerca de 40% de todo o dinheiro gasto no ano.

Publicidade

Um dado que chama atenção é o domínio dos clubes brasileiros no mercado sul-americano. No ranking dos que mais gastaram, nove dos dez clubes são do Brasil. Entre eles, o Botafogo ocupa a posição de destaque, seguido por Cruzeiro e Flamengo, enquanto o River Plate, da Argentina, é o único estrangeiro a integrar este seleto grupo.

Rafael Arantes / @maracanã

Como os Clubes Brasileiros Movimentaram o Mercado em 2024?

Os clubes brasileiros mostraram grande poder de investimento em 2024, com mais de R$ 2 bilhões gastos em contratações. Em contrapartida, as vendas renderam aos cofres destes clubes R$ 3,48 bilhões. O Botafogo se destacou como o principal investidor do continente, enquanto Cruzeiro e Flamengo completaram o pódio. Além disso, a Argentina aparece como o segundo maior investidor na Conmebol, com gastos de R$ 706 milhões e receitas de mais de R$ 2 bilhões em vendas.

Publicidade

Botafogo Cruzeiro Flamengo River Plate Vasco da Gama Corinthians Atlético MG Palmeiras São Paulo Fluminense

Quais Clubes Europeus Mais Gastaram em 2024?

Na Europa, os clubes ingleses lideraram tanto em despesas quanto em receitas com transferências, movimentando US$ 1,88 bilhão (aproximadamente R$ 11 bilhões). Embora os ingleses estejam à frente em termos de transações financeiras, o Paris Saint-Germain (PSG) da França foi o clube que mais investiu, seguido pelo Manchester United, que não tem correspondido às expectativas em campo nesta temporada.

PSG Manchester United Lyon Bayern de Munique Brighton Atlético de Madrid Chelsea Napoli Barcelona Juventus RB Leipzig Benfica Bournemouth Nottingham Forest Roma Arsenal Milan Rennes Genoa Olympique de Marseille

Como o Futebol Feminino Contribuiu Para o Recorde?

O crescimento não se limitou ao futebol masculino. As transferências no futebol feminino também atingiram novos patamares, totalizando US$ 15,6 milhões (R$ 91,82 milhões) em 2024. Este número representa um aumento superior ao dobro em comparação com o ano anterior, evidenciando uma maior valorização e investimento no esporte feminino.

A movimentação financeira expressiva tanto no futebol masculino quanto no feminino ressalta a importância e o impacto econômico desse mercado esportivo a nível global. Os clubes, cada vez mais, buscam fortalecer suas equipes investindo em talentos internacionais, enquanto também procuram capitalizar através de vendas estratégicas. Esse ciclo de contratações e vendas continua a redefinir o cenário financeiro e competitivo do futebol mundial.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.