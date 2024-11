Botafogo bateu recorde de finalizações do ano em jogo contra o Cuiabá

Em uma partida recente contra o Cuiabá pelo Brasileirão, o Botafogo alcançou sua marca mais alta de finalizações na temporada de 2024. O confronto, que aconteceu no dia 9 de novembro, terminou em um empate sem gols, apesar do claro domínio da equipe carioca. O time mostrou superioridade em campo, mas encontrou resistência na defesa bem estruturada do adversário.

Comandado por Artur Jorge, o Botafogo finalizou 28 vezes, estabelecendo um recorde para o time nesta temporada. No entanto, a eficácia nas finalizações deixou a desejar, com seis grandes oportunidades de gol desperdiçadas, segundo a análise estatística do ‘SofaScore’. Dentre todas as tentativas, apenas cinco chutes acertaram o gol.

Estatísticas da Partida

Além das finalizações, o jogo contra o Cuiabá destacou o Botafogo em outras áreas. A equipe conseguiu a maior porcentagem de posse de bola da temporada, com 74%. Contudo, mesmo com esse controle, o clube não conseguiu converter as oportunidades em gols, frustrando tanto os jogadores quanto a torcida.

Finalizações: 28

Chances claras perdidas: 6

Chutes no alvo: 5

Posse de bola: 74%

Impacto do Empate para o Botafogo

O empate afetou diretamente a corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. A vantagem do Botafogo sobre o vice-líder Palmeiras diminuiu de seis para quatro pontos, aumentando a pressão sobre a equipe nas próximas rodadas. Com a liderança reduzida, é crucial que o Glorioso mantenha a consistência para evitar futuros tropeços.

O resultado impõe um desafio maior nas partidas seguintes, especialmente considerando a sequência crucial de jogos que se aproximam. O time terá um período de dez dias para descansar e se preparar para enfrentar adversários importantes no final deste mês.

Próximos Desafios do Botafogo

Após o descanso, o Botafogo enfrentará uma série de jogos importantes. Em 20 de novembro, o time jogará contra o Atlético-MG fora de casa. No dia 23, buscará uma vitória contra o Vitória no Nilton Santos. A semana intensa culminará em um confronto direto com o Palmeiras, também brigando pelo título, em São Paulo, no dia 26.

Além do Brasileirão, o Botafogo terá um desafio significativo no final de novembro: viajará à Argentina para disputar a final da Libertadores contra o Galo, marcando a primeira participação do time carioca em uma final da competição continental.