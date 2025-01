Botafogo avança em negociações por técnico Vasco Matos

O Botafogo tenta fechar a contratação do técnico português Vasco Matos, 44, atualmente no Santa Clara. A informação é do jornal português A Bola. De acordo com a publicação, o clube brasileiro avançou nas tratativas para um acordo com o treinador e deve aceitar pagar a multa de 1 milhão de euros (R$ 6 milhões) pela liberação.

Sem técnico desde o desligamento oficial de Artur Jorge, campeão brasileiro e da Copa Libertadores, o clube procura desde então um substituto para o antigo comandante português. Jorge deixou o Glorioso em 3 de janeiro deste ano para assumir o Al-Rayyan, do Catar.

A frente do Santa Clara desde 2023, o treinador foi o responsável direto pela excelente campanha que assegurou o o título da segunda divisão de Portugal, além do acesso.

Nesta temporada, Matos conduz o Santa Clara a quinta colocação no Campeonato Português, com 31 pontos, somente três abaixo do Sporting Braga, o quarto colocado na competição.

Em 17 jogos disputados, o clube conquistou nove vitórias, quatro empates e sofreu apenas quatro derrotas, um aproveitamento de 60,7%.

