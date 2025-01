Botafogo atrasa pagamentos e gera insatisfação no elenco

Apesar de ter terminado 2024 em alta, com os títulos da Copa Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo vive um início de 2025 conturbado. Segundo informações do site ge, o clube carioca atrasou os pagamentos do 13º salário, férias e bonificação que deveria ter sido paga aos jogadores pela conquista do torneio continental. A situação causou desconforto entre os atletas.

De acordo com a reportagem, os valores da premiação geram divergências ao acordado inicialmente. Os relatos de fontes próximas ao elenco dizem que a diretoria botafoguense determina agora uma quantia diferente, desagradando aos jogadores. O fato foi negado pelo clube à reportagem.

A promessa feita ao elenco é de que o pagamento das premiações seria realizado ainda no mês de dezembro, mas o prazo teria sido adiado por duas vezes. O grupo também reclama de atraso nos direitos de imagem, luvas e pagamento de FGTS.

O clube já estreia na temporada neste sábado, 11, diante do Maricá, em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Os primeiros compromissos acontecerão com uma equipe alternativa, comandada pelo técnico Carlos Leiria.

A representação do elenco principal botafoguense acontece na próxima terça-feira, dia 14.

