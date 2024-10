Botafogo arrecadou 1 milhão em partida no Maracanã

Em um momento inesquecível para os torcedores do Botafogo, o clube carioca atingiu um marco notável ao atrair mais de 64 mil fãs no Maracanã. O evento aconteceu durante o empate por 1 a 1 com o Criciúma, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Esta partida não só estabeleceu um recorde de público, como também representou um aumento significativo nas receitas do clube alvinegro.

Publicidade

Inicialmente programado para o Estádio Nilton Santos, o confronto foi transferido para o icônico Maracanã devido a eventos musicais que ocorreriam na casa do Botafogo. A mudança ofereceu aos torcedores a oportunidade de reviver a atmosfera de jogos históricos nesse lendário estádio.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Impactos financeiros da mudança para o Maracanã

A transferência para o Maracanã gerou custos relevantes. O aluguel do estádio foi de R$ 350 mil, conforme o borderô oficial. No entanto, o investimento mostrou-se vantajoso, graças ao lucro líquido alcançado. O Botafogo obteve um lucro de R$ 1.053.435,84, superando os ganhos prévios de R$ 902.199,14 obtidos contra o Palmeiras no Estádio Nilton Santos.

A renda bruta do jogo contra o Criciúma chegou a impressionantes R$ 3.261.898,00. Este valor não apenas destaca a popularidade do Botafogo, mas também a eficácia de sua estratégia para maximizar receitas em grandes arenas.

O futuro do Botafogo: próximos passos

Após este feito, o Botafogo deve considerar como aproveitar este sucesso contínuo. A habilidade de encher o Maracanã oferece não apenas vantagens financeiras, mas também potencializa a marca e amplia sua base de torcedores. Manter a sinergia entre desempenho em campo e uma torcida presente será essencial para seu futuro no cenário nacional.

Publicidade

No futuro, o Botafogo poderá utilizar essa experiência como referência para novos projetos, ampliar sua base de torcedores e incrementar suas receitas de forma sustentável. Ao aprender com o sucesso no Maracanã, o clube pode trilhar um caminho de crescimento contínuo e estável no futebol brasileiro.