Benítez não vem mais: as opções de mercado para o Botafogo

O Botafogo segue sem treinador para a temporada de 2025, após o negócio com Rafa Benítez não avançar. A notícia foi divulgada pela Espn, freando a empolgação do torcedor com o treinador espanhol.

Publicidade

Benítez teve o Celta de Vigo como último clube. Em sua carreira, se destacou no Chelsea, Liverpool e no Valencia, além de acumular passagens por clubes como Real Madrid e Napoli.

No entanto, o experiente espanhol não deve colocar o Brasil como um de seus destinos. Assim, o Glorioso seguirá em busca de um técnico para substituir Artur Jorge, que partiu para o Al-Rayyan, do Catar.

Publicidade

Os treinadores livres no mercado

Fernando Diniz

Depois de uma passagem curta e sem sucesso pelo Cruzeiro, Diniz volta a figurar entre as peças livres no mercado. Campeão da Libertadores de 2023 com o Fluminense, o treinador teve um 2024 de resultados ruins.

Gabriel Milito

Finalista da Copa do Brasil e da Libertadores de 2024 com o Atlético Mineiro, não resistiu à pressão dos vice-campeonatos. O argentino de 44 anos é conhecido por praticar um futebol ofensivo.

Luís Castro

Responsável por comandar o Botafogo no avassalador início no Brasileirão 2023, o português trocou o Glorioso pelo Al-Nassr. No time de Cristiano Ronaldo, não conseguiu alcançar os principais títulos do futebol saudita e foi demitido.

Publicidade

Luiz Felipe Scolari

Com 75 anos, Felipão ainda segue em ativa. Experiente e com uma Copa do Mundo na bagagem, o técnico teve seu último trabalho no Atlético Mineiro. Ele deixou o Galo no início de 2024.

Vanderlei Luxemburgo

Luxa não assume um clube desde 2023, quando deixou o Corinthians. Aos 72 anos, ele soma cinco títulos de Campeonato Brasileiro na carreira.