Bebeto confia em título brasileiro no Mundial de Clubes: ‘Gostamos dos EUA’

O ex-atacante Bebeto demonstrou confiança nos representantes brasileiros (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras) no Mundial de Clubes da Fifa de 2025, que será disputado entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos.

Em entrevista à Fifa, Bebeto recorreu à superstição para reforçar sua fé nos clubes brasileiros. “É uma coisa muito forte, porque foi lá que a gente conquistou o tetracampeonato mundial, em 1994. A gente gosta de jogar ali e se sente bem”, afirmou um dos heróis da seleção brasileira na campanha da quarta estrela.

“Vai ser um campeonato difícil né, porque são várias equipes, vai ter muita luta, trabalho e dedicação, porque o campeonato vai ser longo”, prosseguiu o ex-jogador de 60 anos, que não escondeu sua torcida por Flamengo e Botafogo, equipes que defendeu ao longo da carreira. “São dois clubes que fazem parte da minha história, tenho muito carinho pelos dois e espero que eles possam fazer um grande campeonato e quem sabe até ganhar.”

Bebeto confia em título de uma das equipes brasileiras no Mundial de Clubes de 2025: "Foi lá [nos EUA] que a gente conquistou o tetra em 1994. A gente gosta de jogar ali e se sente bem […] São grandes equipes do futebol brasileiro e vão lutar pelo título, não tenha dúvida… pic.twitter.com/MjAD5vDucv — Placar (@placar) January 13, 2025

“Tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto, os clubes brasileiros entram fortes, porque têm grandes jogadores, tanto Palmeiras, quanto Fluminense, Botafogo e Flamengo. São grandes equipes do futebol brasileiro e vão lutar pelo título, não tenha dúvida disso. Na Europa, todos já conhecem as equipes fantásticas como o Real Madrid e outras que vêm forte”, finalizou.

Bebeto disputou o título mundial de clubes de 1997 pelo Cruzeiro – na ocasião, a equipe mineira foi derrotada pelo Borussia Dortmund, no Japão, na final da Copa Intercontinental.

Os clubes brasileiros estão em grupos separados no Mundial de Clubes. O Palmeiras integra o grupo A, ao lado de Porto-POR, Al Ahly-EGI; Inter Miami-EUA. O Botafogo está no B, com Atlético de Madri-ESP e Seattle Sounders-EUA. No D, o Flamengo medirá forças com Espérance de Tunis-TUN; Chelsea-ING e León-MEX. O Fluminense está no D, ao lado de Borussia Dortmund-ALE; Ulsan HD-COR e Mamelodi Sundowns-AFS.

Confira os grupos do Mundial de Clubes