A abertura da 25ª rodada do Campeonato Alemão promete fortes emoções na Allianz Arena. Nesta sexta-feira, 6, o Bayern de Munique recebe o Borussia MGladbach às 16h30 (de Brasília). O confronto coloca frente a frente o líder absoluto da competição contra uma equipe que busca estabilidade no meio da tabela, em um duelo tradicional da Bundesliga.

A máquina bávara de Kompany

O Bayern de Munique chega para este confronto em uma situação extremamente confortável e dominante. Sob o comando do técnico Vincent Kompany, os bávaros ocupam a 1ª colocação com impressionantes 63 pontos. A campanha é sólida: em 24 jogos disputados até aqui, foram 20 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota.

A forma recente da equipe reforça o favoritismo para o duelo em casa. Nos últimos cinco jogos, o Bayern conquistou quatro vitórias e vem de um empate, demonstrando um nível de consistência difícil de ser acompanhado pelos rivais. Jogando diante de sua torcida, a expectativa é que o time imponha seu ritmo desde os minutos iniciais para garantir mais três pontos na corrida pelo título.

Gladbach busca recuperação e estabilidade

Do outro lado do campo, o Borussia MGladbach vive uma realidade distinta na temporada 2025/26. Ocupando a 12ª posição com 25 pontos, a equipe treinada por Gerardo Seoane tenta se afastar definitivamente da zona de perigo e olhar para a parte superior da tabela. A campanha até o momento é irregular, somando 6 vitórias, 7 empates e 11 derrotas.

O retrospecto recente do Gladbach reflete essa oscilação: nos últimos cinco compromissos, o time obteve apenas uma vitória. Para sair de Munique com um resultado positivo, os visitantes precisarão fazer uma partida perfeita taticamente, explorando os contra-ataques e tentando neutralizar o poderoso ataque adversário.

Onde assistir e detalhes da partida

O duelo desta sexta-feira coloca à prova a hegemonia do Bayern contra a necessidade de afirmação do Gladbach. Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance, a partida terá opções de transmissão na TV fechada e via internet.

No Brasil, o jogo será transmitido pela ESPN e pelos serviços de streaming Disney+ e OneFootball.