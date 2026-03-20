Quando Robben arrancava pela ponta direita, todos sabiam que ele cortaria para o meio, mas ninguém podia pará-lo. Tal qual Mané, mas com a perna canhota, o holandês foi um driblador nato e costumava completar suas diabruras com golaços.
Revelado pelo Groningen, despontou no PSV e ganhou destaque mundial no Chelsea ao ser bicampeão inglês. Contratado pelo Real Madrid por 35 milhões de euros, sofreu com recorrentes lesões e não deslanchou. Virou ídolo no Bayern com 19 títulos, e em 2013 livrou-se da fama de amarelão ao marcar o gol do título europeu contra o Dortmund.
Também teve Copas marcantes: em 2010, parou em Casillas no que seria o gol do inédito título laranja; em 2014, deu o troco na Fúria com dois golaços na goleada por 5 a 1
89: Robben
Arjen Robben
- Nascimento: 23/1/1984, Bedum (Holanda)
- Posição: Atacante
- Pela seleção holandesa: 96 J | 37 G
- Clubes: Groningen-HOL (2000-2002 e 2020-2021), PSV EindhovenHOL (2002-2004), Chelsea-ING (2004-2007), Real Madrid-ESP
(2007-2009) e Bayern de Munique-ALE (2009-2019)
- Títulos: Liga dos Campeões (2013), Supercopa Europeia (2013), Holandês (2003), Supercopa Holandesa (2003), Inglês (2005 e 2006), Copa da Inglaterra (2007), Copa da Liga Inglesa (2005 e 2007), Supercopa Inglesa (2005), Espanhol (2008), Supercopa Espanhola (2008), Alemão (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019), Copa da Alemanha (2010, 2013, 2014, 2016 e 2019) e Supercopa Alemã (2010, 2012, 2016, 2017 e 2018)