Centroavante de técnica duvidosa, mas um exímio cabeceador, Miroslav Klose fez valer a máxima de Dadá Maravilha sobre não existir gol feio. Destacou-se por Werder Bremen, Bayern e Lazio, mas brilhou mesmo pela seleção germânica.

Klose disputou quatro Copas, foi artilheiro em 2006, campeão em 2014 e cravou seu nome na história como maior goleador dos Mundiais: 16 tentos em 24 jogos. É ainda o maior artilheiro da Alemanha, com 71 gols. Foi um dos carrascos do Brasil no 7 a 1 do Mineirão, na semifinal de 2014.

Klose

Miroslaw Marian Josef Klose

Nascimento : 9/6/1978, Opole (Polônia)

: 9/6/1978, Opole (Polônia) Posição : atacante

: atacante Pela seleção alemã: 137 jogos, 71 gols

137 jogos, 71 gols Clubes : FC Homburg B-ALE (1998), FC Homburg-ALE (1999), Kaiserslautern-ALE (1999-2004), Werder Bremen-ALE (2004- 2007), Bayern de Munique-ALE (2007-2011) e Lazio-ITA (2011-2016)

: FC Homburg B-ALE (1998), FC Homburg-ALE (1999), Kaiserslautern-ALE (1999-2004), Werder Bremen-ALE (2004- 2007), Bayern de Munique-ALE (2007-2011) e Lazio-ITA (2011-2016) Títulos: Copa do Mundo (2014), Alemão (2008 e 2010), Copa da Alemanha (2008 e 2010), Supercopa Alemã (2010), Copa da Liga Alemã (2006 e 2007) e Copa da Itália (2013)

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