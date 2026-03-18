Um extraclasse tipicamente alemão. Oitavo jogador com mais partidas pela seleção, Lahm foi um símbolo de regularidade e eficiência. A leitura de jogo impecável e o ótimo passe fizeram de sua polivalência um enorme trunfo. Seja como volante, seja como lateral pela esquerda ou pela direita, foi uma unanimidade para seus treinadores.

Venceu todos os títulos possíveis pelo Bayern de Munique, com destaque para a Champions League e o Mundial de Clubes em 2013. Eternizou-se entre as lendas da Copa do Mundo em 2014, como capitão da seleção tetracampeã.

Na goleada por 7 a 1 sobre o Brasil, deu duas assistências, outra especialidade em sua carreira. Titular também nos Mundiais de 2006 e 2010, disputou 20 partidas da competição, sempre jogando os 90 minutos.

9º: LAHM

Philipp Lahm

Nascimento : 11/11/1983, Munique (Alemanha)

: 11/11/1983, Munique (Alemanha) Posição : Lateral-direito/esquerdo

: Lateral-direito/esquerdo Pela seleção alemã : 113 J | 5 G

: 113 J | 5 G Clubes : Bayern de Munique B-ALE (2001-2002), Bayern de MuniqueALE (2002-2003 e 2005-2017) e Stuttgart-ALE (2003-2005)

: Bayern de Munique B-ALE (2001-2002), Bayern de MuniqueALE (2002-2003 e 2005-2017) e Stuttgart-ALE (2003-2005) Títulos: Copa do Mundo (2014), Mundial de Clubes da Fifa (2013), Liga dos Campeões (2013), Supercopa Europeia (2013), Alemão (2003, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017), Copa da Alemanha (2003, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014 e 2016), Copa da Liga Alemã (2007) e Supercopa Alemã (2010, 2012 e 2016)

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