Bahia chega a quase 100 milhões investidos na janela, veja valores

De olho na crescente competitividade do futebol brasileiro, o Esporte Clube Bahia promoveu um robusto investimento no elenco para 2025. Atento às falhas apresentadas na temporada passada, o clube realizou uma série de contratações visando tanto jogadores de renome quanto talentos que possam trazer equilíbrio e versatilidade ao time.

Com um investimento aproximado de R$ 97 milhões, o foco maior foi no fortalecimento do meio-campo e do ataque. Entre os principais nomes trazidos, destacam-se Santiago Mingo, Erick, Michel Araújo e Erick Pulga. Além disso, Rodrigo Nestor chega por empréstimo, com opção de compra caso atinja metas predefinidas.

Conheça os Novos Jogadores do Bahia

Para aumentar o dinamismo nas jogadas e melhorar a defesa, o Bahia diversificou suas contratações, que incluem:

Erick : Chegando do Athletico, sua aquisição foi de 4,5 milhões de euros, cerca de R$ 28,8 milhões.

: Chegando do Athletico, sua aquisição foi de 4,5 milhões de euros, cerca de R$ 28,8 milhões. Santiago Mingo : O zagueiro, vindo do Defensa y Justicia, custou 4,5 milhões de dólares, ou R$ 27,4 milhões.

: O zagueiro, vindo do Defensa y Justicia, custou 4,5 milhões de dólares, ou R$ 27,4 milhões. Michel Araújo : Comprado do São Paulo por 2,5 milhões de euros, equivalendo a R$ 16 milhões.

: Comprado do São Paulo por 2,5 milhões de euros, equivalendo a R$ 16 milhões. Erick Pulga : Oriundo do Ceará, o custo foi de 2,5 milhões de dólares, somando R$ 15,4 milhões.

: Oriundo do Ceará, o custo foi de 2,5 milhões de dólares, somando R$ 15,4 milhões. Rodrigo Nestor : Chega por empréstimo, com possível compra fixada em 4,7 milhões de euros.

: Chega por empréstimo, com possível compra fixada em 4,7 milhões de euros. Willian José: Transferido sem custos, após rescisão com o Spartak Moscou.

Essas adições sublinham o objetivo do Bahia em dar mais opções táticas ao técnico e fortalecer o plantel.

A Motivações por Trás dos Investimentos em 2025

Após uma temporada de 2024 irregular, onde o Bahia iniciou bem no Campeonato Brasileiro, mas caiu de rendimento no segundo turno, ficou clara a necessidade de um elenco mais competitivo. A falta de reservas à altura dos titulares impactou negativamente, com a ausência de um atacante fixo no ataque, levando Thaciano, um meio-campista, a se destacar como artilheiro.

Com Willian José, espera-se resolver essa lacuna. Erick Pulga traz a dose de velocidade que o time tanto necessitava, suprindo ausências por lesão, como as de Biel.

Perspectivas do Bahia no Mercado de Transferências

A despeito dos reforços concretizados, o Bahia continua ativo no mercado. A prioridade agora é a contratação de um goleiro, já que a posição apresentou fragilidades em 2024. Embora Danilo Fernandes tenha renovado, busca-se um goleiro experiente para disputar a titularidade.

Esses movimentos expressam o compromisso do clube em evoluir, evitando os erros do passado. Com as contratações realizadas e a possível chegada de um novo goleiro, o Bahia visa alcançar seus objetivos na temporada atual.