Avaí x Mirassol: horário, escalações e onde assistir

Neste domingo (10), Avaí e Mirassol se enfrentam em um jogo crucial pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com início às 19h na Ressacada, em Florianópolis, a partida será determinante para os objetivos das duas equipes. O Mirassol busca garantir sua promoção para a elite do Brasileirão, enquanto o Avaí joga para confirmar sua permanência na Segunda Divisão, já que não tem mais chances de acesso.

Publicidade

O jogo será transmitido pelo Premiere, TV Brasil, Band e pelo canal GOAT no Youtube.

O jogo estava inicialmente agendado para sábado (09), mas foi adiado para domingo devido a problemas com o voo do Mirassol no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os torcedores que compraram ingressos para a data original poderão utilizá-los no domingo.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Situação dos Times na Tabela

O Avaí ocupa a 12ª posição com 46 pontos. Apesar de não ter mais chances de subir, ainda precisa garantir sua presença na Série B, pois a Ponte Preta, 17ª colocada com 38 pontos, ainda pode alcançá-lo com uma combinação de resultados.

O Mirassol está em terceiro lugar com 62 pontos. A equipe paulista precisa de apenas mais uma vitória para assegurar matematicamente seu acesso. Se vencer o Avaí e o Ceará tropeçar, o Mirassol garantirá sua vaga na Série A.

Alterações nas Escalações

O Avaí tem desfalques importantes: o atacante Hygor está suspenso por cartões, e os meias Zé Ricardo e Giovani estão lesionados. Andrey e Judson devem assumir o meio-campo, enquanto Vagner Love será o principal nome no ataque.

Publicidade

O Mirassol também enfrenta baixas com o volante Rodrigo Andrade e o atacante Negueba fora por lesão. No entanto, o técnico Mozart deve manter a formação vencedora do último jogo, já que não há suspensos na equipe.

Expectativas para o Jogo

Ambas as equipes têm metas claras: o Avaí quer terminar bem a temporada e garantir sua continuidade na Série B, enquanto o Mirassol está concentrado na promoção. As mudanças nas escalações podem ser decisivas.

A partida terá transmissão ao vivo, permitindo que os fãs acompanhem cada detalhe pelo Portal FUTEBOL INTERIOR, que oferecerá cobertura completa, incluindo comentários e análises pós-jogo.

Importância do Duelo para Avaí e Mirassol

Para o Avaí, é uma chance de fechar bem a temporada diante de seus torcedores. Já para o Mirassol, cada jogo é crucial para alcançar o acesso à Série A, um objetivo que está ao alcance e foi almejado desde o início do campeonato.