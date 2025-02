Atlético Mineiro tem melhor desempenho em 50 anos no Mineiro

O Atlético Mineiro estabeleceu uma marca histórica ao terminar a fase de grupos do Campeonato Mineiro 2025 com apenas dois gols sofridos em oito jogos. Este desempenho destaca-se como o melhor do clube em toda a história da competição, que remonta a 110 anos atrás. O alvinegro optou por utilizar o elenco sub-20 nas três primeiras partidas, e ainda assim, a equipe conseguiu manter uma defesa compacta sob o comando de Guilherme Dalla Déa.

No início do campeonato, o jovem goleiro Gabriel Delfim foi uma peça-chave ao garantir que o time não fosse vazado em partidas contra Aymorés e Pouso Alegre. A única vez em que a equipe sofreu um gol nesse período foi contra o Democrata-GV. Conforme a competição avançava, os profissionais deram continuidade ao desempenho defensivo excepcional.

Atlético MG cede empate após sair ganhando de 2×0.



Qual é a estratégia defensiva do Atlético Mineiro?

A estratégia defensiva implementada pelo técnico Cuca foi baseada em uma marcação forte e pressão desde o ataque. Segundo Cuca, “quando falamos em sistema defensivo, ele começa lá na frente”. Isto se traduz em pressão constante sobre o adversário, o que muitas vezes resulta em cenários de um contra um na defesa. Essa abordagem, embora arriscada, tem sido eficaz para evitar lançamentos e oportunidades claras de gols para os oponentes.

Uma defesa histórica no futebol brasileiro

A média de 0,25 gols sofridos por jogo no Campeonato Mineiro 2025 é uma conquista notável para o Atlético. Historicamente, a defesa do Atlético se destacou em outras ocasiões, como em 1991, quando o time sofreu quatro gols em quinze jogos, estabelecendo uma média de 0,26. Em 2025, jogadores como o zagueiro Lyanco e o lateral-direito Natanael se destacaram, consolidando uma linha de defesa que minimizou o trabalho do goleiro Everson.

Comparação com Temporadas Anteriores

Abaixo, uma comparação com as médias de gols sofridos pelo Atlético em edições passadas do Campeonato Mineiro:

2025 : 2 gols em 8 jogos (0,25 de média)

2 gols em 8 jogos (0,25 de média) 2024: 6 gols em 8 jogos (0,48 de média)

2023: 5 gols em 8 jogos (0,62 de média)

2022: 5 gols em 11 jogos (0,45 de média)

2021: 7 gols em 11 jogos (0,63 de média)

Desempenho no Campeonato de 2025

O Atlético, além de exibir uma defesa implacável, encerrou a fase de grupos em segundo lugar no Grupo A. Eles somaram 16 pontos, a mesma pontuação do Tombense, mas ficaram em desvantagem pelo número de vitórias. Ambos os times se enfrentaram na semifinal do Estadual. Com as atuações defensivas impressionantes, o Atlético é considerado um forte candidato para o restante do campeonato, esperando manter o nível de excelência e quem sabe, terminar o torneio com a melhor defesa já registrada na história recente.