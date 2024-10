Atlético MG vai trocar o gramado da Arena MRV

O Atlético Mineiro realizou a troca do gramado na Arena MRV, visando proporcionar condições ideais para o jogo de volta da final da Copa do Brasil. A decisão foi tomada após as intensas chuvas que afetaram o campo durante a partida contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, resultando em grandes poças d’água.

A grama anterior, instalada há cerca de dois meses, havia sido escolhida como uma solução temporária, proveniente do Centro de Treinamento do clube, mas apresentava uma base argilosa que comprometia a drenagem, mesmo com os cuidados anteriores.

Desafios do Gramado Anterior

Um dos principais problemas enfrentados pelo gramado anterior era a drenagem inadequada. A grama utilizada, conhecida como “ready to play”, geralmente se adapta bem a estádios, mas falhou em resistir às condições de chuvas fortes devido à sua base argilosa. Isso levou o Clube a priorizar uma substituição após a elevada acumulação de água na última partida.

Características do Novo Gramado

O novo gramado, cujo investimento ocorreu cerca de 45 dias atrás, foi projetado para atender às exigências de jogos de alto nível, com uma melhor capacidade de drenagem. A previsão é completar sua instalação até o próximo sábado, preparando a Arena MRV para o confronto decisivo contra o Flamengo. O objetivo é proporcionar uma superfície de jogo ideal para uma performance máxima na final.

Previsão para a Conclusão do Novo Gramado

A administração do Atlético-MG espera que o novo gramado esteja pronto até o dia 10 de outubro, a tempo para a final contra o Flamengo. A troca foi uma resposta imediata após o jogo com o Internacional, destacando a importância dada pela diretoria do clube a essa questão.

A logística envolvida foi rapidamente organizada para assegurar condições perfeitas do novo gramado. Essa substituição reafirma o compromisso do clube em oferecer uma infraestrutura de alta qualidade para partidas tão relevantes quanto a final da Copa do Brasil.

Impacto e Preparação do Estádio

A substituição do gramado demonstra o profissionalismo e o empenho do Atlético-MG em garantir um ambiente ideal para seus atletas. O planejamento meticuloso e a execução rápida ilustram a gestão competente do clube frente a desafios estruturais.

Simultaneamente à troca do gramado, outras instalações do estádio também estão sendo aprimoradas, assegurando que o evento final proporcione uma experiência memorável para jogadores e torcedores. O foco da equipe é manter a Arena MRV como um exemplo de excelência para sediar importantes eventos do futebol nacional, com máxima qualidade e segurança.