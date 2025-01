Atlético MG já tem o pior início de Mineiro do século

O Atlético Mineiro, também conhecido como Galo, protagonizou um início de Campeonato Mineiro que suscita preocupações e exige reflexões. Com quatro empates consecutivos nas primeiras rodadas, o clube igualou uma de suas piores campanhas neste início de século. Esta sequência de empates fez com que a equipe ocupasse uma posição desfavorável na classificação do torneio estadual, algo que força o técnico e a diretoria a repensar estratégias para os próximos confrontos.

Publicidade

Neste começo de temporada, o elenco do Atlético se dividiu entre competições, o que impactou diretamente nas escalações do técnico. Os jovens do sub-20, juntamente com alguns jogadores do elenco principal como Gabriel Delfim, Paulo Vitor e Robert, foram os escolhidos para disputar as primeiras partidas do campeonato mineiro.

Zaracho pode se despedir do Atlético MG. Fonte: @matiizaracho28



Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Como o Atlético Chegou a Quatro Empates?

A campanha do Atlético no Campeonato Mineiro de 2025 começou de forma atípica, com quatro empates. Estes resultados surgiram das partidas contra o Aymores (0 a 0), o Democrata-GV (1 a 1), o Pouso Alegre (0 a 0) e o América Mineiro (1 a 1). Com um time que mesclava juventude e experiência, o Galo teve dificuldades para converter domínio em vitórias, resultando nesses empates que o colocam na lanterna do grupo.

Publicidade

Por Que o Galo Está Dividido em Competições?

Paralelamente à disputa do Campeonato Mineiro, o time principal do Atlético esteve comprometido com a FC Series, um torneio de pré-temporada realizado nos Estados Unidos. Essa escolha estratégica visou preparar o time para os desafios futuros, mas, em contrapartida, deixou a equipe sub-20, complementada por alguns jogadores do elenco profissional, encarregada dos primeiros jogos do Estadual.

Qual o Impacto na Tabela de Classificação?

O impacto desses resultados refletiu na classificação do Grupo A do Campeonato Mineiro de 2025. Com apenas quatro pontos ganhos em quatro partidas, o Atlético se encontra na última posição do grupo, enquanto o Betim lidera com oito pontos. Essa posição pressionante exige que o clube conquiste resultados positivos nas rodadas subsequentes para melhorar sua colocação e garantir uma vaga nas fases finais da competição.

Histórico de Inícios de Temporada do Atlético no Século XXI

Revisitar a história das campanhas do Atlético no início do Campeonato Mineiro pode oferecer perspectivas valiosas. Nos últimos anos, o clube demonstrou capacidades variadas, desde inícios perfeitos com quatro vitórias, como em 2023, até desafios como o atual. Confira abaixo um resumo das campanhas do Atlético nos primeiros quatro jogos de várias edições do Campeonato Mineiro no século XXI:

Publicidade

2025: 4 pontos (quatro empates)

2024: 6 pontos (duas vitórias e duas derrotas)

2023: 12 pontos (quatro vitórias)

2022: 10 pontos (três vitórias e um empate)

2021: 12 pontos (quatro vitórias)

2019: 7 pontos (duas vitórias, um empate e uma derrota)

2014: 4 pontos (uma vitória, um empate e duas derrotas)

2007: 4 pontos (uma vitória, um empate e duas derrotas)

Esses dados históricos revelam que, apesar de inícios difíceis, o Atlético Mineiro já foi capaz de dar a volta por cima em temporadas anteriores. As próximas partidas serão decisivas para definir se o time conseguirá superar este início atribulado e avançar rumo à fase final do Campeonato Mineiro, buscando pontuar e garantir uma posição confortável na tabela.

O próximo compromisso do time no Campeonato será contra o Villa Nova no Estádio Alçapão do Bonfim, uma oportunidade clara de reverter o cenário atual e reconquistar a confiança de torcedores e analistas.