Atlético-MG fecha contratação de Cuello, do Athletico-PR

Seguindo sua estratégia de fortalecimento para a temporada, o Atlético Mineiro anunciou a contratação de Tomás Cuello, ex-atacante do Athletico Paranaense. Após um mês de negociações, Cuello chega ao Galo com um investimento de cerca de 5 milhões de dólares, com a expectativa de melhorar o desempenho ofensivo do clube.

A chegada de Cuello faz parte de uma série de mudanças que o time mineiro está implementando. Sob a direção do técnico Cuca, o clube já havia contratado Patrick, Gabriel Menino e Natanael. Espera-se que Cuello contribua significativamente no esquema tático do Galo, trazendo velocidade e habilidade para as laterais do campo.

Perfil de Tomás Cuello

O argentino Tomás Cuello, de 24 anos, é o mais novo integrante do Atlético Mineiro, reconhecido por sua versatilidade e performance no ataque. Formado no Atlético Tucumán, Cuello passou por clubes como Sampdoria e Red Bull Bragantino. Durante sua participação no Athletico-PR, destacou-se como um dos melhores extremos do elenco.

Cuello é conhecido por seu chale potente de longa distância e habilidade de drible pela esquerda. Na última temporada, ele marcou cinco gols e ofereceu 13 assistências em 61 partidas, mesmo quando o Athletico-PR foi rebaixado para a Série B do Brasileirão, suas atuações individuais atraíram atenção.

Impacto da FC Series na Pré-temporada do Atlético-MG

A pré-temporada do Atlético Mineiro ganha um novo enfoque com a participação na FC Series, um torneio nos Estados Unidos que substitui a Florida Cup. Além de preparar o elenco com jogos contra adversários variados, incluindo um clássico contra o Cruzeiro, o evento promete uma experiência cultural e de entretenimento para jogadores e fãs.

A participação no torneio oferece uma oportunidade para testar o time e aumentar a projeção internacional do clube. A FC Series também proporciona engajamento dos torcedores fora do Brasil com eventos complementares como shows e experiências imersivas.

Importância de Novas Contratações para o Galo

A contratação de jogadores como Tomás Cuello é essencial para as ambições do Atlético Mineiro na temporada. Novas aquisições não só trazem diferentes perspectivas táticas, mas também aumentam a competitividade dentro do elenco, incentivando todos a aprimorarem seu desempenho.

Com objetivos claros para 2024, o clube busca melhorias significativas em competições nacionais e internacionais. As transações no mercado refletem uma estratégia de longo prazo para consolidar uma equipe sólida e versátil.

Estreia da CNN Brasil nas Transmissões Esportivas

A entrada da CNN Brasil nas transmissões esportivas, começando com a cobertura da FC Series em seu catálogo de jogos, marca um novo capítulo na televisão. Com a inclusão do clássico Atlético-MG x Cruzeiro, a emissora procura ampliar sua audiência e diversificar seus conteúdos.

A transmissão contará com uma equipe renomada composta por Henrique Guidi e comentaristas como Michel Bastos, prometendo uma experiência de visualização enriquecedora e dinâmica, capaz de rivalizar com as tradicionais operadoras no segmento esportivo.