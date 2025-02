Atlético MG defende sua invencibilidade e lidera ranking da Série A

Com o início da Série A se aproximando, os clubes da elite do futebol brasileiro têm mostrado diferentes níveis de desempenho em seus campeonatos estaduais. Enquanto alguns times se destacam pela invencibilidade, outros ainda buscam o melhor encaixe para a temporada. Atlético-MG, Vitória e Internacional são os únicos que permanecem sem derrotas em 2025, demonstrando um crescimento significativo antes do início do campeonato nacional.

O Atlético-MG, sob a liderança de Cuca, tem se destacado com uma defesa sólida e um ataque eficiente. O time está na semifinal do Campeonato Mineiro e avançou na Copa do Brasil, mostrando uma performance consistente. Já o Internacional, com Roger Machado no comando, liderou seu grupo no Gauchão e garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores. O Vitória, por sua vez, surpreende ao liderar tanto o Campeonato Baiano quanto a Copa do Nordeste.

Como o Atlético-MG se destaca na temporada?

O Atlético-MG tem sido um dos times mais consistentes em 2025. Com uma defesa que sofreu apenas dois gols em dez partidas, o time se mostra sólido na retaguarda. Além disso, o atacante Hulk tem sido fundamental, liderando a artilharia com oito gols. O Galo venceu seis jogos e empatou quatro, mantendo uma sequência de cinco partidas sem sofrer gols. Este desempenho coloca o Atlético-MG como um dos favoritos para o Campeonato Brasileiro.

Quais são os desafios do Internacional e do Vitória?

O Internacional, sob a direção de Roger Machado, também tem mostrado um desempenho notável. Com seis vitórias e dois empates no Gauchão, o time está na semifinal e enfrentará o Caxias. A equipe marcou 16 gols e sofreu apenas quatro, demonstrando equilíbrio entre ataque e defesa. O Vitória, por outro lado, lidera o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, com oito vitórias e quatro empates em 12 jogos. A equipe rubro-negra se prepara para enfrentar o Maranhão na Copa do Brasil.

Quais clubes ainda buscam ajustes?

Enquanto alguns clubes brilham, outros ainda enfrentam desafios. O Cruzeiro, por exemplo, passou por uma troca de técnico e ainda busca o melhor encaixe, apesar de uma janela de transferências movimentada. O Botafogo, atual campeão brasileiro, está sem técnico e ocupa a sexta posição na Taça Guanabara. Outros times, como o Bragantino e o Fluminense, também enfrentam dificuldades para encontrar consistência em seus desempenhos.

Desempenho geral dos clubes da Série A

Atlético-MG: 10 jogos – 6 vitórias – 4 empates

10 jogos – 6 vitórias – 4 empates Bahia: 12 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 1 derrota

12 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 1 derrota Botafogo: 11 jogos – 4 vitórias – 1 empate – 6 derrotas

11 jogos – 4 vitórias – 1 empate – 6 derrotas Bragantino: 10 jogos – 3 vitórias – 2 empates – 5 derrotas

10 jogos – 3 vitórias – 2 empates – 5 derrotas Ceará: 9 jogos – 7 vitórias – 1 empate – 1 derrota

9 jogos – 7 vitórias – 1 empate – 1 derrota Corinthians: 12 jogos – 8 vitórias – 3 empates – 1 derrota

12 jogos – 8 vitórias – 3 empates – 1 derrota Cruzeiro: 9 jogos – 3 vitórias – 3 empates – 3 derrotas

9 jogos – 3 vitórias – 3 empates – 3 derrotas Flamengo: 11 jogos – 7 vitórias – 2 empates – 2 derrotas

11 jogos – 7 vitórias – 2 empates – 2 derrotas Fluminense: 10 jogos – 3 vitórias – 5 empates – 2 derrotas

10 jogos – 3 vitórias – 5 empates – 2 derrotas Fortaleza: 9 jogos – 6 vitórias – 3 derrotas

9 jogos – 6 vitórias – 3 derrotas Grêmio: 9 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 1 derrota

9 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 1 derrota Internacional: 8 jogos – 6 vitórias – 2 empates

8 jogos – 6 vitórias – 2 empates Juventude: 8 jogos – 6 vitórias – 1 empate – 1 derrota

8 jogos – 6 vitórias – 1 empate – 1 derrota Mirassol: 10 jogos – 5 vitórias – 1 empate – 4 derrotas

10 jogos – 5 vitórias – 1 empate – 4 derrotas Palmeiras: 10 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 1 derrota

10 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 1 derrota Sport: 12 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 3 derrotas

12 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 3 derrotas São Paulo: 11 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 3 derrotas

11 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 3 derrotas Vasco: 11 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 2 derrotas

11 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 2 derrotas Vitória: 12 jogos – 8 vitórias – 4 empates

O desempenho dos clubes da Série A em 2025 revela um cenário de altos e baixos, com alguns times se destacando pela invencibilidade e outros ainda buscando o melhor ajuste. À medida que o Campeonato Brasileiro se aproxima, será interessante observar como essas equipes evoluirão e quais ajustes serão feitos para alcançar o sucesso na competição nacional.

