Atlético-MG ainda tenta Bruno Henrique, do Flamengo

O Atlético-MG está de olho nas movimentações do mercado e tem Bruno Henrique como um alvo promissor para reforçar seu elenco. Aos 34 anos, o atacante é um dos pilares do Flamengo e altamente reverenciado pela torcida carioca. Embora Bruno Henrique demonstre abertura para uma transferência, o Flamengo coloca obstáculos significativos para essa negociação.

Com um contrato válido até 2026 com o Flamengo, a tentativa do Atlético-MG de contratá-lo se apresenta como um desafio complexo. O Flamengo, até agora, não mostra disposição para liberar Bruno Henrique, complicando qualquer tentativa de negociação entre os clubes.

Por que o Atlético-MG Quer Bruno Henrique?

Para o técnico Cuca do Atlético-MG, Bruno Henrique seria uma adição estratégica. Sua experiência e habilidades são vistas como um complemento valioso, especialmente considerando a paixão do jogador pelo Atlético-MG. Amigos e familiares próximos confirmam o desejo de Bruno Henrique em, eventualmente, vestir a camisa do Atlético.

O Atlético-MG estaria preparado para oferecer um contrato mais vantajoso e de três anos, se comparado ao que Bruno Henrique tem com o Flamengo. Entretanto, a liberação para que o jogador realize seu sonho de infância é o maior empecilho.

Situação Atual das Negociações

A transferência de Bruno Henrique para o Atlético-MG, no momento, parece ser uma possibilidade distante. Dado o peso e desempenho do atleta no Flamengo, o clube carioca tem razões substanciais para manter Bruno Henrique entre suas fileiras.

No retorno de Cuca para sua quarta estadia no Atlético-MG, o técnico vê Bruno Henrique como uma peça-chave para fortalecer o time. Ainda assim, a firme oposição do Flamengo faz com que o Atlético-MG precise redobrar seus esforços para que essa negociação se concretize.

Estrategias do Atlético-MG para Superar o Impasse

Para superar a resistência do Flamengo, o Atlético-MG está avaliando várias estratégias. Embora reconheça as dificuldades, a diretoria busca alternativas que possam viabilizar a transferência de Bruno Henrique.

Aguardar uma possível abertura nas negociações pelo Flamengo.

Explorar parcerias e investimentos que facilitem a transferência.

Considerar a inclusão de jogadores ou acordos que poderiam interessar ao Flamengo.

Início da Temporada 2025 para o Atlético-MG

No dia 18 de janeiro de 2025, o Atlético-MG enfrentará o Cruzeiro no Inter&Co Stadium, como parte do torneio de pré-temporada FC Series nos Estados Unidos. Esse confronto marcará o início da temporada para o Atlético-MG, com transmissão ao vivo pelo CNN Esportes no YouTube, permitindo aos torcedores acompanhar o progresso do time desde o começo do ano.

Cada início de temporada renova as esperanças dos torcedores do Atlético-MG, que esperam por novos reforços e surpresas no elenco antes das competições oficiais.