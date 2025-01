Athletico tenta retorno de Santos, goleiro do Fortaleza

A possível reintegração de Santos ao Athletico desponta como uma movimentação importante no cenário de transferências brasileiro. Atualmente no Fortaleza, onde tem contrato firmado até o final de 2026, o goleiro de 34 anos está em Curitiba para explorar os detalhes de sua reedição com o clube que o formou. Desde sua chegada ao Fortaleza, no início do último ano, Santos participou de apenas quatro jogos, todos na Copa do Nordeste. Na Série A do Brasileirão, João Ricardo tem sido o escolhido principal, com desempenhos de destaque.

Publicidade

Esta negociação assume especial importância, visto que o Athletico almeja reforçar-se com experiência em sua defesa. Com a possível transferência de Léo Linck para o Botafogo, o time paranaense vislumbra em Santos uma chance de balancear a juventude dos goleiros Mycael e Matheus Soares, ambos com 20 anos. Assim, Santos trará não apenas habilidade técnica, mas também experiência ao time.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Santos: Conquistas e Trajetória no Athletico

Santos é um nome consolidado na história do Athletico. Formado nas categorias de base do clube, foi promovido ao time principal em 2011. Seu destaque no Furacão cresceu após a saída de Weverton para o Palmeiras em 2018. Durante sua passagem pelo clube, Santos acumulou sete títulos: três Campeonatos Paranaenses (2016, 2018, 2020), duas Copas Sul-Americanas (2018, 2021), uma Copa do Brasil (2019) e o troféu da J.League/Conmebol (2019).

Além das honras pelos clubes, as atuações de Santos o credenciaram à Seleção Brasileira, onde fez parte da equipe que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, reafirmando seu status como jogador de alta classe no panorama nacional.

Como foi a jornada de Santos após sua saída do Athletico?

Em 2022, Santos transferiu-se para o Flamengo, onde atuou por duas temporadas, contabilizando 63 jogos. Apesar da experiência agregada, seu desempenho não foi tão homogêneo como no Furacão. Sua trajetória no Fortaleza tem sido discreta, dada a limitação do número de atuações.

Publicidade

Qual será o impacto de Santos no Athletico?

Experiência: Santos pode adicionar uma liderança crucial que o jovem grupo de goleiros do Athletico carece.

Santos pode adicionar uma liderança crucial que o jovem grupo de goleiros do Athletico carece. Qualidade Técnica: Mesmo com poucos jogos recentes, sua técnica permanece um valioso trunfo.

Mesmo com poucos jogos recentes, sua técnica permanece um valioso trunfo. Identidade com o Clube: Seu retorno pode revitalizar o ânimo da equipe e fortalecer a relação com a torcida.

Seu retorno pode revitalizar o ânimo da equipe e fortalecer a relação com a torcida. Modelo para os Jovens: Com duas décadas dedicadas ao futebol, é uma importante inspiração para os goleiros mais novos.

Essa negociação, em andamento, parece ser benéfica para ambas as partes. Para Santos, é uma chance de revitalizar sua carreira em um ambiente conhecido, enquanto o Athletico reforça seu elenco com um jogador confiável e experiente, já familiarizado com a cultura e expectativas do clube.