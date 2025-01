Athletic vive transfer ban e não pode contratar em 2025

O Athletic enfrenta uma situação complicada causada por questões financeiras e desafios na governança. Tudo começou com a Tiberis Holding, uma empresa italiana, propondo um investimento na Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Essa proposta, que envolvia a emissão de novas ações, foi recusada pela controladora F&P Gestão Esportiva, desencadeando sanções da FIFA.

Durante uma Assembleia Geral Extraordinária, a Tiberis propôs um investimento de R$ 15 milhões através da emissão de ações, permitindo que cada acionista mantivesse sua participação na SAF. No entanto, a F&P Gestão Esportiva se opôs devido ao temor de diluição acionária dos que não pudessem investir. Isso resultou na ausência de novos capitais e intensificou conflitos internos.

Motivos da Rejeição ao Aumento de Capital

A F&P Gestão Esportiva rejeitou o aumento de capital para preservar as atuais participações acionárias. Em vez disso, sugeriu um empréstimo via Contrato de Mútuo para evitar a alteração no controle societário. Essa rejeição descontentou sócios favoráveis à proposta da Tiberis, como a Testotrans, preocupados com o endividamento crescente e potenciais sanções, como o transfer ban.

Consequências do Transfer Ban para o Athletic

A decisão da FIFA de impor um transfer ban veio devido ao não pagamento de uma dívida com o Moreirense de Portugal. Esse bloqueio impede o registro de novos jogadores, prejudicando seriamente as aspirações do clube na Série B do Brasileirão e afetando sua capacidade de atrair investimentos e talentos.

Perspectivas Futuras para o Athletic

O futuro do Athletic depende da unidade interna e de uma estratégia financeira sólida para superar os desafios. A opções incluem acordos extrajudiciais ou negociações diretas, como com o Moreirense, buscando condições mais favoráveis.

O clube deve considerar, além de soluções imediatas, estratégias de longo prazo para melhorar sua situação financeira. Reconquistar a confiança dos investidores e cumprir obrigações financeiras será crucial para evitar novas sanções.