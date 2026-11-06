O técnico Artur Jorge não escondeu a satisfação com a postura do Cruzeiro na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, disputada nesta quinta-feira, dia 5, no Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva logo após o apito final, o treinador português enalteceu a resposta dos atletas em campo e dedicou o resultado positivo inteiramente ao comprometimento do grupo.

Como a equipe superou as ausências na escalação

Para o confronto diante do clube baiano, a comissão técnica celeste precisou reestruturar setores fundamentais. A equipe iniciou o duelo sem William, Lucas Villalba e Matheus Pereira, suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Além deles, o zagueiro João Marcelo permaneceu fora em recuperação cirúrgica, sem previsão de atuar no restante da temporada.

Artur Jorge exaltou o elenco pela entrega em campo, principalmente pela equipe ter saído atrás no placar e conseguir virar a partida. “O resultado foi muito bom. Estou extremamente satisfeito e rendido aos meus jogadores pelo que fizeram em campo. A vitória é deles. Meu agradecimento por tudo o que entregaram hoje dentro de campo para conseguir esse resultado”, afirmou.

O treinador também ressaltou a importância de vencer um confronto direto, já que o Bahia também briga por uma vaga na Libertadores da próxima temporada. “É mais uma vitória contra um rival que tem o mesmo objetivo que nós. É uma boa equipe, que joga muito bem, gosta de ter a bola e tem muita mobilidade. Se não formos agressivos na pressão, ela nos obriga a correr muito”, completou.

Qual o impacto da vitória do Cruzeiro na tabela

Mesmo saindo em desvantagem no início do jogo, o time celeste reagiu com rapidez, virou o placar e garantiu os três pontos em Belo Horizonte. Com o triunfo por 3 a 2, o clube mineiro chegou aos 60 pontos e manteve a terceira posição no Brasileirão, consolidando sua presença na parte de cima da tabela.

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A equipe tem seis pontos de vantagem contra o Athletico-PR, 5º colocado, e pode manter a mesma vantagem para o Fluminense, que é o atual 4º na tabela. O tricolor carioca enfrenta o Vitória nesta sexta-feira, 6, em Salvador.