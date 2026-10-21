O técnico Artur Jorge explicou os motivos que levaram o lateral-direito Kauã Moraes a perder espaço no time principal do Cruzeiro. Sem atuar desde o dia 26 de julho, em confronto diante do Botafogo, o jogador de 20 anos enfrentou oscilações técnicas recentes e precisou lidar com a gestão das próprias expectativas.

Em coletiva de imprensa, ao avaliar o momento do jovem atleta, o treinador português apontou a queda de rendimento em campo e a dificuldade natural de administrar o momento em que deixou a formação titular. “O Kauã teve um decréscimo de rendimento quando deixou de jogar tanto, sendo que o utilizei também a esquerda, acabou por jogar mais vezes no lado esquerdo onde foi muito feliz fazendo dois gols e teve um decréscimo de rendimento.”

“É mais um jovem jogador, que temos de gerir as expectativas que possa criar pra ele. Acho que ficou frustrado com as expectativas e quando começou a jogar, achou que jogaria sempre, e isso não aconteceu e o deixou um pouco abaixo”, completou.

Apesar do período sem entrar em campo nas partidas oficiais, o atleta continua integrado à rotina de treinamentos do grupo principal. Artur Jorge ressaltou que a disputa diária pelas posições é indispensável para elevar o rendimento de todo o plantel celeste.