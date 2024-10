Argentina segue na liderança do ranking da FIFA; veja lista

A mais recente atualização do ranking das seleções da FIFA foi publicada, trazendo algumas alterações interessantes entre os melhores times do mundo. Apesar das expectativas, o Brasil permaneceu na quinta posição, mesmo após vitórias significativas nas últimas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Uma mudança notável no top-10 foi a ascensão de Portugal para o sétimo lugar, ultrapassando a Holanda, reflexo de seu bom desempenho recente, gerando discussões entre torcedores e especialistas.

Desempenho das Seleções nas Eliminatórias

Na última Data FIFA, Argentina, França e Espanha mantiveram-se firmes nas três primeiras posições, respectivamente. A Argentina, atual campeã mundial, segue líder do ranking com atuações sólidas, incluindo uma vitória significativa sobre a Bolívia, com destaque para Lionel Messi. França e Espanha também apresentaram consistência em suas campanhas.

Inglaterra, em quarto lugar, e o Brasil mostraram competitividade nas eliminatórias. Para o Brasil, as vitórias sobre Chile e Peru foram boas exibições, mas não o suficiente para alterar sua posição no ranking.

A Importância do Ranking FIFA

O ranking FIFA é crucial para diversas definições no futebol internacional. Ele influencia diretamente a organização de torneios e o sorteio das chaves para a Copa do Mundo, determinando cabeças de chave e beneficiando seleções bem posicionadas. Além disso, reflete o desempenho geral das seleções ao longo dos anos e afeta a percepção pública sobre a força das equipes no cenário global.

Destaques Além do Top-5

Portugal subiu para a sétima posição, demonstrando a eficácia de sua estratégia e equipe.

Bélgica manteve-se na sexta posição, uma força constante apesar das críticas por desempenhos variáveis.

A Colômbia, em boa forma, permanece na nona posição, sustentando sua relevância na América do Sul.

Com a próxima atualização do ranking FIFA agendada para novembro, novas mudanças podem acontecer, dependendo do desempenho nas partidas restantes das eliminatórias. Cada jogo terá influência nas posições das seleções, sendo decisivo tanto para o ranking quanto para a classificação final na próxima Copa do Mundo.