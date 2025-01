Arana admite ter sido procurado pelo Corinthians

Guilherme Arana, lateral-esquerdo do Atlético-MG, revelou recentemente que o Corinthians, seu ex-clube, demonstrou interesse em seu retorno. No entanto, ele destacou que não recebeu nenhuma proposta oficial. Essa abordagem mostra o interesse contínuo do Corinthians em jogadores formados em sua base, especialmente após o destaque que Arana alcançou em 2017 durante uma campanha vitoriosa com o clube.

Em entrevista, Arana comentou que a diretoria do Corinthians fez consultas sobre sua situação no Atlético-MG, embora nenhuma negociação concreta tenha ocorrido. Este contato sugere uma tentativa do Corinthians de fortalecer seu elenco para os desafios da temporada de 2025.

“Recebi sondagem. Nunca chegou ao ponto de eu ter que decidir se sigo aqui (Galo) ou não. Acho que o pessoal do Corinthians perguntou sobre a minha situação aqui no Atlético, mas nunca chegou algo concreto para mim. Mas aconteceu a sondagem, sim”, disse em entrevista.

Movimentações no Mercado de Transferências

Além de Arana, o Corinthians teria demonstrado interesse em Renan Lodi, atualmente no Al-Hilal. Fabinho Soldado, representante do Corinthians, supostamente conversou com Lodi, que afirmou estar satisfeito no clube árabe. Essa busca ativa por um lateral-esquerdo evidencia a intenção do clube de completar sua equipe, que atualmente conta com Matheus Bidu, Hugo e Diego Palacios.

No futebol, sondagens são comuns e representam um passo inicial em possíveis negociações. Nem sempre resultam em transferências, mas revelam a intenção dos times de fortalecer suas posições estratégicas.

Desempenho do Atlético-MG na Pré-Temporada

O Atlético-MG realiza sua pré-temporada nos Estados Unidos sob a direção do técnico Cuca. Em um amistoso contra o Cruzeiro pela FC Series, em Orlando, o time empatou em 0 a 0, com Guilherme Arana como titular. Sua participação reflete sua importância no elenco mineiro.

A equipe se concentra em aprimorar o esquema tático e o condicionamento físico, preparando-se para competições nacionais e internacionais do ano. A presença de Arana no time titular pode influenciar suas decisões sobre futuras transferências.

Preparativos do Corinthians para 2025

Ainda sem concretizar novas contratações, o Corinthians destaca a importância de manter a base do elenco que encerrou o último Campeonato Brasileiro com uma sequência de nove vitórias. Essa estabilidade é vista como crucial para a busca por títulos em 2025.

O clube iniciou bem o Campeonato Paulista, vencendo o Red Bull Bragantino por 2 a 1. A próxima partida será contra o Velo Clube, servindo como um teste para as estratégias preparadas na pré-temporada e a manutenção do desempenho vitorioso.

Clubes como o Corinthians enfrentam o desafio de equilibrar a contratação de novos talentos com a manutenção de seus jogadores-chave. As sondagens envolvendo jogadores como Guilherme Arana ilustram a dinâmica e complexidade das estratégias dos clubes de elite do futebol brasileiro.