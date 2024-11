AO VIVO: Mirassol x Coritiba pela série B do Brasileirão

O Mirassol recebe o Coritiba pela série B, em jogo que pode definir muitas posições no campeonato. Em caso de vitória, o Mirassol ultrapassa o Sport e assume a terceira posição. O Coritiba, por sua vez, ainda tenta sonhar com acesso, mesmo se encontrando na 10ª posição, e com 9 pontos de diferença para o G4.

Mirassol x Coritiba minuto a minuto

