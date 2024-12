AO VIVO: Atalanta x Real Madrid pela Champions League

Atalanta e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira, 10, em jogo válido pela 6ª rodada da Champions League. O encontro em Bérgamo, no Gewiss Stadium, vale para a equipe italiana seguir no G-8 e com vaga direta para a próxima fase, enquanto os espanhóis contam com o retorno de Vinicius Jr. para tentar subir na tabela e evitar qualquer vexame. A bola rola às 17h (de Brasília).

Os lances de Atalanta x Real Madrid pela Champions League: