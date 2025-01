Alvo de críticas, Cássio posta desabafo e foto com taças conquistadas

O goleiro Cássio, do Cruzeiro, foi alvo de críticas na derrota por 1 a 0 para o Athletic, na última quarta-feira, 22, pelo Campeonato Mineiro, no Mané Garrincha, em Brasília. Horas depois, o arqueiro postou uma mensagem e trocou a foto de seu perfil em alusão aos títulos conquistados em sua carreira.

Publicidade

No lance do gol do Athletic, Cássio errou o tempo da bola, que acabou batendo em Fabrício Bruno, e entrando na meta. Em seu Instagram, o experiente goleiro de 37 anos postou a seguinte mensagem:

”Cuidado com a opinião de pessoas que sabem tudo, mas não conquistaram nada”

Em seguida, Cássio trocou a foto de seu perfil nas redes sociais por uma em que aparece coberto pelas taças que conquistou pelo Corinthians, incluindo Libertadores e Mundial de Clubes.

Publicidade

Ao deixar o estádio em Brasília, Cássio analisou o gol do Athetic: ”Foi um lance infeliz. A bola acabou desviando, tentei acha-la, não consegui. O Fabrício (Bruno) no final não conseguiu evitar (o gol contra), tentou ajudar. Foi infelicidade, acabamos levando o gol”, disse, na zona mista.

O técnico Fernando Diniz também foi alvo de contestação e xingamentos por parte da torcida cruzeirense.

“Se não ganhar, não tem como convencer o torcedor, e o torcedor está no direito dele de vaiar. Temos que ganhar jogos e campeonatos, se não vai ser esse ambiente que tivemos depois do gol”, afirmou Diniz, que soma apenas 4 vitórias em 19 jogos no comando do Cruzeiro.

A Raposa volta a campo no próximo sábado, 25, quando recebe o Betim, no Mineirão, às 16h30 (de Brasília), pelo Estadual.