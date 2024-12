Além do Botafogo: relembre clubes eliminados precocemente do Mundial

O Botafogo deu adeus à Copa Intercontinental da Fifa (antigo Mundial de Clubes) ao perder por 3 a 0 para o Pachuca, do México, nesta quarta-feira, 11, no Estádio 974, no Catar, pelas quartas da competição. Com isso, o campeão da Libertadores 2024 entrou para o grupo de clubes brasileiros eliminados precocemente em Mundiais.

Os brasileiros eliminados antes da final do Mundial

Inter 0 x 2 Mazembe – 2010

O Colorado, campeão em 2006, voltou a disputar Mundiais ao vencer a Libertadores de 2010. Dessa vez, no entanto, o sonho acabou na semifinal, quando o Inter foi derrotado pelo Mazembe, da República Democrático do Congo, por 2 a 0, em jogo marcado pelas comemorações do goleiro Kidiaba.

Atlético Mineiro 1 x 3 Raja Casablanca – 2013

O Atlético Mineiro, campeão da Libertadores de 2013, encerrou o ano de êxitos com gosto amargo. Na estreia do Mundial, o time de Ronaldinho Gaúcho não resistiu ao Raja Casablanca, que jogava em casa, e perdeu por 3 a 1.

Palmeiras 0 x 1 Tigres – 2020

A competição disputada em 2021 em razão da pandemia do Coronavírus acabou com o Palmeiras decepcionando. O Verdão perdeu para o Tigres, do México, por 1 a 0 na semifinal, e sequer ficou com o “bronze”, por sucumbir para o Al Ahly, nos pênaltis, na disputa pelo terceiro lugar.

Flamengo 2 x 3 Al-Hilal



A competição que aconteceu em 2023 não teve final feliz para o Flamengo. O Mengão, então dirigido por Vitor Pereira, caiu ainda nas semifinais, diante do Al-Hilal, por 3 a 2 de Ramón Díaz.