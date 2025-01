Alcaraz é testado em nova posição com Filipe Luís, veja detalhes

O Flamengo iniciou sua jornada na pré-temporada nos Estados Unidos com uma série de desafios à frente. O elenco, sem um centroavante tradicional, testou o meio-campista Alcaraz em uma nova função ofensiva. Sem poder contar com Pedro, que se recuperava de uma lesão, e com Juninho ainda em adaptação após chegar do Qarabag, a equipe precisava encontrar soluções criativas para o ataque.

O experimento com Alcaraz como falso 9 marcou essa fase inicial. Sob o comando de Filipe Luís, a intenção era observar o desempenho do meio-campista em um papel mais avançado, uma prática que já havia ocorrido em seus clubes anteriores, mas não sob a supervisão do atual técnico. Matheus Gonçalves também ganhou a oportunidade de atuar em uma posição centralizada, enquanto Bruno Henrique explorou os flancos.

Filipe Luís, Flamengo – Alexandre Battibugli / PLACAR



Como o Flamengo Configurou seu Time na Pré-Temporada?

Na organização tática proposta por Filipe Luís, o Flamengo começou com um esquema ofensivo. Uma formação inicial trouxe jogadores experientes e novos talentos em um misto que prometia dinamismo e criatividade. Wesley, por exemplo, teve um papel fundamental ao lado de De la Cruz e Gerson, completando o meio-campo.

O início do jogo contra o São Paulo trouxe momentos promissores, com o Flamengo demonstrando capacidade de pressão alta e uma significativa posse de bola. No entanto, como é comum em jogos de pré-temporada, o ritmo não se manteve constante. A equipe encontrou dificuldades para manter a consistência durante toda a partida.

Quais Foram as Estratégias de Jogadas do Flamengo?

Filipe Luís optou por implementar jogadas ensaiadas, principalmente nas cobranças de escanteio, lideradas por De la Cruz. Essas tentativas variaram entre cruzamentos diretos e jogadas mais curtas, procurando surpreender a defesa adversária. Wesley, um dos destaques, frequentemente encontrava Alcaraz bem posicionado na área para finalizações de cabeça.

Cruzamentos diretos para a área buscando cabeceios precisos.

Execução de escanteios curtos visando a penetração na área.

Aproveitamento das habilidades individuais de Matheus Gonçalves e Alcaraz para finalizar as jogadas.

Desempenho dos Novos Talentos e Perspectivas Futuras

Além das já conhecidas estrelas, os jovens talentos tiveram a oportunidade de mostrar seu potencial. Cleiton, que havia sido integrado ao grupo da pré-temporada, apresentou uma performance animadora. Outros jogadores, como João Victor e Pablo Lucio, também exibiram boa forma, apesar de algumas dificuldades devido às suas posições modificadas em campo.

A expectativa era observar como essas novas peças poderiam se integrar na campanha de Filipe Luís. A utilização de jogadores fora de suas posições tradicionais trouxe desafios, mas também a possibilidade de explorar suas versatilidades para futuras formações táticas.

Próximos Passos para o Flamengo no Campeonato Carioca

Com o retorno ao Brasil, o Flamengo se prepara para enfrentar desafios no Campeonato Carioca. A equipe, que atualmente ocupa uma posição desfavorável na tabela, busca recuperar o ritmo e estabelecer um desempenho mais consistente. Isso se torna crucial com a aproximação de competições importantes, como a Supercopa do Brasil, que coloca o Flamengo frente a frente com o Botafogo.

A introdução do reforço Juninho é observada com interesse, pois ele traz novas alternativas ao ataque. Com uma abordagem estratégica que contempla variações táticas, Filipe Luís planeja ajustar a equipe para enfrentar adversários de diferentes perfis e, assim, melhorar o desempenho no estadual.