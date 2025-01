Alan Patrick é o responsável por quase todos os gols do Inter no ano

O início de 2025 reafirma a importância de Alan Patrick como o capitão e líder do Internacional. Com sua participação destacada, ele esteve presente em três dos quatro gols marcados pelo time até o momento. Nos últimos jogos, incluindo um amistoso contra o México, o Colorado conseguiu marcar quatro vezes, com o camisa 10 fazendo o primeiro gol do ano e contribuindo com duas assistências.

Na recente vitória contra o Juventude, Alan Patrick foi fundamental ao oferecer uma assistência para Borré, destacando-se mais uma vez em campo. Essa atuação reafirma seu papel fundamental na equipe, consolidando sua posição como peça-chave na busca por títulos importantes nesta temporada.



Ricardo Duarte / Inter



Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Quais foram os destaques de Alan Patrick em anos anteriores?

Alan Patrick tem sido um dos pilares do Inter nos últimos anos. Em 2023, ele marcou 16 gols e ofereceu 10 assistências, mostrando toda sua habilidade e visão de jogo. Embora o desempenho tenha sofrido uma ligeira queda em 2024, com 12 gols e oito assistências, o meio-campista ainda foi reconhecido como um dos melhores do Brasil. Foi eleito o principal jogador de sua posição no “Seleção do Brasileirão” e recebeu a Bola de Prata.

Interesse do exterior e a valorização de Alan Patrick

O desempenho em campo de Alan Patrick chamou a atenção de clubes internacionais, especialmente da Major League Soccer (MLS) dos Estados Unidos. Recentemente, uma proposta de US$ 5 milhões foi apresentada, mas recusada pela diretoria do Inter. Essa oferta reflete a raridade e o valor que Alan Patrick representa ao time gaúcho, que detém 60% de seus direitos econômicos.

A direção do clube reconhece sua importância, especialmente em um ano em que a Conmebol Libertadores é uma prioridade. Alan Patrick é visto como essencial para a conquista do tricampeonato, além de desempenhar um papel crucial no Brasileirão, Copa do Brasil e Gauchão.

Quem no Inter pode substituir Alan Patrick?

a busca por jogadores com características semelhantes às de Alan Patrick é constante. Gabriel Carvalho e Yago Noal são atualmente os jogadores que mais se aproximam de seu estilo no elenco como alternativas promissoras. No entanto, ambos ainda precisam de tempo para se desenvolverem plenamente e assumirem responsabilidades maiores.

Com seu contrato vigente até o fim de 2026, Alan Patrick continua a ser uma presença influente no Beira-Rio e um dos jogadores mais valiosos da equipe. Detentor de uma carreira sólida e admirada por muitos, sua continuidade no Inter pode render ainda muitos frutos para o clube e seus torcedores.