Águia de Marabá x Fluminense: onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

O Fluminense inicia sua jornada na Copa do Brasil enfrentando o Águia de Marabá, em um confronto que promete ser emocionante. O jogo será realizado no Estádio Mangueirão, em Belém, nesta quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025. O Tricolor chega embalado após uma vitória suada contra o Bangu, que garantiu sua vaga nas semifinais do Campeonato Carioca.

Publicidade

Enquanto o Fluminense vive um bom momento, o Águia de Marabá enfrenta desafios no início da temporada. A equipe paraense, sob o comando do técnico Silvio Criciúma, ocupa a quinta posição no Campeonato Paraense, com 11 pontos acumulados. O Águia busca surpreender o time carioca e avançar na competição nacional.

Torcida do Fluminense – Fonte: Instagram/@fluminensefc

Qual é o contexto do confronto entre Águia de Marabá e Fluminense?

O confronto entre Águia de Marabá e Fluminense ocorre em meio a uma disputa judicial sobre o local da partida. O Águia de Marabá, que tradicionalmente joga no Estádio Rosenão, teve que aceitar a decisão da CBF de realizar o jogo no Mangueirão. A equipe paraense chegou a recorrer ao STJD, mas não obteve sucesso.

Publicidade

Apesar das dificuldades, o Águia de Marabá está determinado a fazer uma boa apresentação. Recentemente, a equipe garantiu sua classificação antecipada para a próxima fase do Campeonato Paraense, mas foi eliminada da Copa Verde após uma derrota para o Manaus.

Como estão as campanhas recentes das equipes?

O Fluminense vem de uma sequência positiva, com destaque para a vitória sobre o Bangu no Campeonato Carioca. A equipe comandada por Mano Menezes busca manter o bom desempenho e avançar na Copa do Brasil. O técnico deve escalar seus principais jogadores, apesar de alguns desfalques importantes, como Thiago Silva, Renato Augusto e Ganso.

Por outro lado, o Águia de Marabá tem enfrentado altos e baixos. Nos últimos cinco jogos, a equipe paraense conseguiu alguns resultados positivos, mas ainda busca maior consistência. O técnico Silvio Criciúma deve manter a base do time que vem atuando, sem grandes mudanças.

Publicidade

Onde assistir ao jogo entre Águia de Marabá e Fluminense?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre Águia de Marabá e Fluminense com exclusividade pelo streaming Amazon Prime Video. A partida está marcada para as 19h30, horário de Brasília, e promete ser um espetáculo de futebol.

Com um ambiente favorável no Mangueirão, o Fluminense espera conquistar uma vitória tranquila e chegar com confiança para as semifinais do Campeonato Carioca. O Águia de Marabá, por sua vez, busca surpreender e fazer história na Copa do Brasil.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.