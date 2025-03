Os bastidores de Flamengo x Vasco que poucos sabem

A rivalidade entre o Clube de Regatas do Flamengo e o Club de Regatas Vasco da Gama, ambos sediados no Rio de Janeiro, é uma das mais intensas e tradicionais do futebol brasileiro. Conhecido como o Clássico dos Milhões, esse confronto transcende o esporte, refletindo aspectos culturais, sociais e históricos da cidade e do país.

Desde suas origens no remo até a consagração no futebol, Flamengo e Vasco têm uma história rica e complexa. A rivalidade entre esses dois gigantes do esporte é marcada por momentos memoráveis e uma paixão que une e divide torcedores em todo o Brasil.

Flamengo x Vasco – Fonte: Instagram/@tntsportsbr

Origens no remo

A gênese dessa rivalidade remonta ao final do século XIX, quando ambos os clubes foram fundados como sociedades de remo. O Flamengo foi estabelecido em 1895, seguido pelo Vasco em 1898. Naquela época, o remo era o esporte predominante no Rio de Janeiro, e as competições entre essas duas equipes eram acirradas, plantando as sementes para a rivalidade que floresceria no futebol.

O remo, sendo um esporte de elite na época, refletia as tensões sociais e econômicas da cidade. Os confrontos nas águas da Baía de Guanabara eram um prelúdio para as disputas que se intensificariam nos gramados.

A transição para o futebol

A introdução do futebol nos clubes ocorreu no início do século XX. O primeiro confronto significativo entre Flamengo e Vasco no futebol aconteceu em 1923, quando o Vasco ascendeu à primeira divisão do Campeonato Carioca. Esse jogo marcou o início de uma série de encontros que cimentariam a rivalidade entre as equipes.

Com o futebol ganhando popularidade, o esporte se tornou uma plataforma para expressar identidades regionais e sociais. Flamengo e Vasco rapidamente se tornaram símbolos de suas respectivas comunidades, com o futebol servindo como um novo campo de batalha para suas rivalidades.

O Clássico dos Milhões

O termo Clássico dos Milhões foi cunhado na década de 1920, refletindo a grande popularidade de ambos os clubes no estado do Rio de Janeiro. Flamengo e Vasco possuem as duas maiores torcidas do estado, e seus confrontos atraem multidões imensas, frequentemente ultrapassando a marca de 100.000 espectadores.

O estádio do Maracanã, palco principal desses confrontos, já recebeu públicos superiores a 100.000 pessoas em diversas ocasiões. Este clássico não é apenas um jogo de futebol; é um evento cultural que mobiliza torcedores de todas as partes do Brasil.

Influência cultural e social do clássico

A rivalidade entre Flamengo e Vasco vai além do campo esportivo; ela reflete a diversidade social e cultural do Rio de Janeiro. Flamengo e Vasco têm torcidas espalhadas por todo o Brasil, com estimativas indicando que juntos detêm cerca de 25% dos torcedores no país.

No estado do Rio de Janeiro, suas torcidas representam aproximadamente 60% da população, evidenciando a magnitude desse clássico. Essa rivalidade é um microcosmo das dinâmicas sociais e culturais do Brasil, onde o futebol é mais do que um esporte; é uma parte integral da identidade nacional.

