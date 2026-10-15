O PLACAR Aberto avaliou a trajetória do Fluminense e o impacto da gestão técnica de Marcão à frente da equipe tricolor. Com a chegada do treinador, o clube encontrou estabilidade e novos caminhos coletivos na temporada apesar da derrota para o Palmeiras na partida de ida da semifinal da Libertadores.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google