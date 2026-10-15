O PLACAR Aberto avaliou a trajetória do Fluminense e o impacto da gestão técnica de Marcão à frente da equipe tricolor. Com a chegada do treinador, o clube encontrou estabilidade e novos caminhos coletivos na temporada apesar da derrota para o Palmeiras na partida de ida da semifinal da Libertadores.
PLACAR Aberto: Marcão tem feito um bom trabalho no Fluminense?
‘Talvez seja o melhor momento do Fluminense’, disse o apresentador André Garone
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