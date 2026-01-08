Neste sábado (10), o Estádio Montilivi será palco de um confronto decisivo pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. O Girona recebe o Osasuna às 14h30 (horário de Brasília), em uma partida onde a vitória é fundamental para ambas as equipes se distanciarem da zona de perigo.
Situação na tabela
O duelo é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Girona inicia a rodada na 17ª posição, com 18 pontos, sendo o primeiro time fora do Z-3. A campanha irregular, com 4 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, coloca pressão sobre os donos da casa, que precisam vencer para não correrem o risco de terminar a rodada entre os últimos colocados.
Já o Osasuna ocupa a 12ª colocação, mas a situação não é confortável. Com 19 pontos — apenas um a mais que o adversário deste sábado —, a equipe de Pamplona sabe que uma derrota pode arrastá-la para a briga na parte inferior da tabela. O time busca maior consistência após oscilar nos últimos cinco jogos.
Prováveis escalações e desfalques
Para o embate, os técnicos Míchel e Alessio Lisci devem escalar o que têm de melhor, embora o time catalão sofra com ausências importantes no elenco.
Provável escalação do Girona: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Àlex Moreno; Axel Witsel, Thomas Lemar, Iván Martín; Viktor Tsygankov, Bryan Gil e Vladyslav Vanat.
Desfalques: Christian Stuani, Donny van de Beek e Azzedine Ounahi (lesionados).
Provável escalação do Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javier Galán; Jon Moncayola, Lucas Torró; Aimar Oroz, Víctor Muñoz, Ruben García e Ante Budimir.
Desfalques: Não há desfalques confirmados.
Onde assistir ao jogo
Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através da TV fechada na ESPN 3 e via streaming pelo Disney+.