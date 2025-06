Gol do ex-rubro-negro Igor Jesus levou o playoff para a prorrogação; conheça o LAFC e os grupos completos do Mundial de Clubes da Fifa

O Los Angeles FC garantiu a última das 32 vagas para o Mundial de Clubes da Fifa de 2025. A equipe dos Estados Unidos bateu o América, do México, por 2 a 1, na madrugada deste domingo, 1, no BMO Stadium, na Califórnia, e ocupará o grupo D, ao lado de Chelsea, Flamengo e Espérance, da Tunísia.

Publicidade

O duelo pela repescagem contou com um protagonista brasileiro. O América, dirigido por André Jardine, saiu na frente com o uruguaio Brian Martínez, de pênalti, mas, no último lance do tempo normal, o brasileiro Igor Jesus, com passagem pelo Flamengo, empatou. Já na prorrogação, o franco-gabonês Denis Bouanga fez o gol da classificação da equipe.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

O LAFC conta com dois campeões do mundo pela seleção francesa, o goleiro Hugo Lloris e o atacante Olivier Giroud, e também com mais um brasileiro além de Igor Jesus, o zagueiro Marlon.

Publicidade

Com a vaga, o Los Angeles embolsará uma premiação de 9,55 milhões de dólares (equivalente a 54,7 milhões de reais) pela participação na fase de grupos do Mundial.

Por que houve um playoff para o Mundial?

O jogo eliminatório ocorreu menos de duas semanas antes do início do Mundial, porque o mexicano León foi excluído por infringir o regulamento da Fifa.

A equipe que tem como destaque o colombiano James Rodrígues é comandada pelo mesmo grupo que gere o Pachuca, que também se classificou ao Mundial, o que fere as leis sobre “multiclubes” da competição. Com isso, o dono da SAF optou por inscrever o Pachuca, que tem maior torcida e relevância que o León.

Publicidade

O torneio será realizado nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho e terá três equipes anfitriãs: além do LAFC, jogam o Seattle Sounders (campeão da Champions da Concacaf de 2022) e o Inter Miami (representante do país-sede).

<iframe width=”100%” height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/uLb5Lf1txmU?si=yYVshdN2jHaknK1J” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen></iframe>

Participantes e grupos do Mundial de Clubes

Datas: 14 de junho a 13 de julho de 2025

Formato: O mesmo das últimas Copas do Mundo de seleções. Oito grupos com quatro times cada, com jogos em turno único. A partir das oitavas de final, as partidas serão únicas, com prorrogação e pênaltis em caso de empate. Mas não haverá disputa de terceiro lugar.

Sedes: Los Angeles, Seattle, Miami, Orlando (com dois estádios), Atlanta, Charlotte, Nasvhille, Cincinatti, Washington, Philadelphia e Nova York.

Os participantes

América do Sul (Conmebol)

Fluminense (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

Boca Juniors (Argentina)

River Plate (Argentina)

Botafogo ou Atlético Mineiro – campeão da Libertadores de 2024

América do Norte, Central e Caribe (Concacaf)

Monterrey (México)

Seattle Sounders (EUA)

Pachuca (México)

Inter Miami (EUA)

Los Angeles FC

Europa (Uefa)

Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Chelsea (Inglaterra)

Bayern de Munique (Alemanha)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Juventus (Itália)

Inter de Milão (Itália)

Atlético de Madrid (Espanha)

Paris Saint-Germain (França)

Red Bull Salzburg (Áustria)

Benfica (Portugal)

Porto (Portugal)

Ásia (AFC)

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Urawa Red Diamonds (Japão)

Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

Ulsan (Coreia do Sul)

África (CAF)

Al Ahly (Egito)

Wydad Casablanca (Marrocos)

ES Tunis (Tunísia)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Oceania (OFC)

Auckland City (Nova Zelândia)

Os grupos do Mundial de Clubes

Grupo A: Palmeiras; Porto-POR; Al Ahly-EGI; Inter Miami-EUA

Grupo B: PSG; Atlético de Madri; Botafogo; Seattle Sounders-EUA

Grupo C: Bayern de Munique; Auckland City-AUS; Boca Juniors; Benfica

Grupo D: Flamengo; Espérance de Tunis-TUN; Chelsea; clube a definir*

Grupo E: River Plate; Urawa Red Diamonds-JAP; Monterrey-MEX; Inter de Milão

Grupo F: Fluminense; Borussia Dortmund; Ulsan HD-COR; Mamelodi Sundowns-AFS

Grupo G: Manchester City; Wydad-MAR; Al Ain-EAU; Juventus

Grupo H: Real Madrid; Al Hilal-SAU; Pachuca-MEX; Salzburg-AUT