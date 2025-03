León, rival do Flamengo, é excluído do Mundial de Clubes da Fifa

O Club León, que estava no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes, foi excluído da competição pela Fifa nesta sexta-feira, 21. O fato de o clube mexicano pertencer ao mesmo dono do compatriota Pachuca, que também está no torneio, fere o regulamento da competição.

“Após avaliar todas as evidências do caso, o presidente do Comitê de Apelações da Fifa decidiu que tanto o Pachuca quanto o León não atendem aos critérios de propriedade multiclube estabelecidos no regulamento do Mundial de Clubes da Fifa. Nos termos, a Fifa decidiu não admitir o León na competição e anunciar o clube que o substituirá em seu devido tempo”, afirmou a Fifa em comunicado nesta sexta-feira, 21.

A Alajuelense e o Herediano, ambos da Costa Rica, e o América, do México, surgem como principais candidatos a ocupar a vaga, que deve ficar com um clube da Concacaf (saiba mais abaixo). O novo time a ser anunciado ocupará o grupo D, ao lado de Flamengo, Chelsea e o Espérance, da Tunísia. Entenda o regulamento.

Entenda o regulamento

Pachuca e León já haviam sido notificados pela Fifa sobre o risco de exclusão de um dos times. O regulamento do Mundial de Clubes veta a participação de mais de uma equipe do mesmo grupo empresarial no torneio, a não ser que eles consigam comprovar possuir autonomia nos negócios.

Pachuca e León têm como dono o empresário Jesús Martínez Patiño, cujo conglomerado ainda conta com Zacatecas e Coyotes de Tlaxcala, do México, Talleres, da Argentina, e do Everton, do Chile.

Situação semelhante ocorreu na Champions League com o Girona, que pertence ao mesmo grupo do Manchester City, mas a equipe espanhola conseguiu comprovar sua independência empresarial e disputar a competição da Uefa.

O Pachuca emitiu um comunicado protestando contra a decisão da Fifa:

“Estamos inconformados com a decisão e apelaremos até as últimas instâncias. Todas as provas e documentação que mostram nossa independência administrativa e esportiva foram apresentadas com absoluta oportunidade e transparência. Será o Secretário Geral da entidade que decidirá qual dos clubes não participará. Em nosso caso, defenderemos o que foi ganho no gramado de maneira justa, profissional e com apego às regras da competição – disse o Pachuca em comunicado oficial.

O León e o Pachuca se classificaram ao Mundial como campeões da Copa dos Campeões da Concacaf (equivalente a Libertadores das Américas Central e do Norte), em 2023 e 2024, respectivamente.

Quem entra no lugar?

Caso o ranking da Concacaf seja levado em conta, o América do México, dirigido pelo brasileiro André Jardine, seria o candidato natural a ficar com a vaga, por ser o terceiro do ranking da Concacaf, atrás de Monterrey e León, que já estão classificados.

Já o Alajuelense, da Costa Rica, pleiteia de uma vaga por ser o atual campeão da Taça Centro-Americana, torneio que classifica clubes da América Central para a Copa dos Campeões da Concacaf. Já o primeiro time que não é de Estados Unidos ou México no ranking é o Herediano, também da Costa Rica, que também poderia pleitear a vaga.