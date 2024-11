O Alajuelense, clube da Costa Rica, está em campanha para participar do Mundial de Clubes de 2025. Campeão da Copa Centro-Americana, disputada somente com alguns clubes da Concacaf, a equipe formalizou junto à Fifa a substituição de uma das equipes mexicanas, León ou Pachuca, alegando que o regulamento do torneio limita times do mesmo proprietário.

O clube costa-riquenho acredita ter base sólida conforme as regras de elegibilidade do torneio. A entidade estipula que apenas dois times por país podem participar, salvo exceções como nos casos dos Estados Unidos e México, já com cinco times garantFifa divulga detalhes do troféu no Novo Mundial de Clubes idos.

Se o Alajuelense não obtiver a vaga desejada, pretende apelar ao Comitê de Apelações da Fifa e até à Corte Arbitral do Esporte. Essa medida reflete a determinação do clube em assegurar justiça e correta aplicação das regras da Fifa, influenciando futuros processos de seleção no Mundial de Clubes.

Critérios de seleção para o Mundial

Para o Mundial de Clubes de 2025, a Fifa adotou critérios rigorosos de escolha entre 32 equipes. Um máximo de dois clubes por país é permitido, com exceções, como o Brasil, que terá quatro times devido a conquistas na Libertadores. Na Concacaf, uma vaga é destinada ao clube melhor classificado fora dos Estados Unidos e México. Atualmente, o Alajuelense, em 15º na lista geral, liderando essa classificação.

Detalhes do Novo Mundial

Datas: 15 de junho a 13 de julho de 2025

Formato: oito grupos com quatro times cada, com jogos em turno único. A partir das oitavas de final, as partidas serão únicas, com prorrogação e pênaltis em caso de empate. Não haverá disputa de terceiro lugar.

Sedes: Los Angeles, Seattle, Miami, Orlando (com dois estádios), Atlanta, Charlotte, Nasvhille, Cincinatti, Washington, Philadelphia e Nova York.

Os participantes

América do Sul (Conmebol)

Fluminense (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

Boca Juniors (Argentina)

River Plate (Argentina)

Botafogo ou Atlético Mineiro – campeão da Libertadores de 2024

América do Norte, Central e Caribe (Concacaf)

Monterrey (México)

Seattle Sounders (EUA)

Club León (México)

Pachuca (México)

Inter Miami (EUA)

Europa (Uefa)

Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Chelsea (Inglaterra)

Bayern de Munique (Alemanha)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Juventus (Itália)

Inter de Milão (Itália)

Atlético de Madrid (Espanha)

Paris Saint-Germain (França)

Red Bull Salzburg (Áustria)

Benfica (Portugal)

Porto (Portugal)

Ásia (AFC)

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Urawa Red Diamonds (Japão)

Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

Ulsan (Coreia do Sul)

África (CAF)

Al Ahly (Egito)

Wydad Casablanca (Marrocos)

ES Tunis (Tunísia)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Oceania (OFC)

Auckland City (Nova Zelândia)

