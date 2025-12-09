O Flamengo inicia nesta quarta-feira, 10, a disputa por mais um título mundial. Após conquistar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores nas últimas semanas, o time rubro-negro enfrenta o Cruz Azul no chamado “Dérbi das Américas”. A partida, válida pela segunda fase da Copa Intercontinental, acontece no Catar, às 14h (de Brasília).

Momentos opostos: a glória rubro-negra e a pressão mexicana

O Flamengo chega ao Catar em estado de graça. A equipe comandada por Filipe Luís vive uma temporada mágica, tendo se sagrado campeã nacional e continental em um intervalo de apenas quatro dias. Com a temporada doméstica finalizada e os troféus da Supercopa do Brasil e do Carioca também na estante, o foco é total na conquista do bimundial.

Do outro lado, o Cruz Azul, campeão da última Concachampions, vive um momento de instabilidade e busca redenção. Na temporada 2025/2026, a equipe teve um desempenho oscilante e foi eliminada na semifinal do Torneio Apertura da Liga MX pelo Tigres. Para entender as nuances do rival, PLACAR conversou com o jornalista mexicano Eduardo Espinosa, do diário La Afición.

“O Cruz Azul não chega em seu melhor momento; na verdade, chega muito abalado pela recente eliminação. Há alguns meses, o time sofreu outra queda nas semifinais, o que fez a diretoria investir pesado em reforços”, explica Espinosa.

Nicolás Larcamón na berlinda

O comando técnico dos mexicanos está nas mãos de um velho conhecido dos brasileiros: Nicolás Larcamón. O treinador, que teve uma passagem curta pelo Cruzeiro em 2024, mantém um estilo de jogo agressivo, variando entre o 3-4-3 e o 5-2-3. No entanto, sua situação é delicada.

“Essa é uma das poucas oportunidades que Larcamón terá para demonstrar seu valor. Se fracassar de maneira estrepitosa, a continuidade do treinador argentino pode ficar ameaçada, assim como a de vários jogadores”, avalia o jornalista mexicano.

A principal arma dos “Cementeros” é a intensidade na pressão pós-perda e a amplitude com alas rápidos, como Rotondi. No meio-campo, o experiente argentino Lorenzo Faravelli dita o ritmo. Contudo, a linha defensiva adiantada costuma deixar espaços generosos, algo que a velocidade do ataque do Flamengo pode explorar com transições rápidas.

Prováveis escalações e desfalques