O Flamengo inicia na quarta-feira, 10, a disputa por mais um título, o mundial. Campeão do Brasileiro e da Libertadores nas últimas semanas, o time agora se prepara para enfrentar o Cruz Azul no chamado Derby das Américas, a primeira fase da Copa Intercontinental, no Catar, às 14h (de Brasília).

A equipe mexicana vive fase irregular na temporada. Para o Rubro-negro, entender as nuances do rival é o primeiro passo para conquistar o bimundial. PLACAR analisou a situação de La Máquina Cementera, com auxílio do jornalista mexicano Eduardo Espinosa, da ESPN México.

Situação atual das equipes

O Flamengo chega ao Catar em estado de graça. A equipe comandada por Filipe Luís se sagrou campeã do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores de 2025, em um intervalo de quatro dias. Com a temporada doméstica finalizada, o foco é total no título intercontinental. O time também conquistou a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca neste ano.

Já o Cruz Azul, campeão da última Concachampions, vive um momento de pressão e busca redenção. Na temporada 2025/2026, a equipe teve um desempenho oscilante: apesar de competitiva, foi eliminada na semifinal do Torneio Apertura da Liga MX pelo Tigres, após dois empates e uma campanha inferior na fase regular. A eliminação recente coloca uma carga extra sobre o elenco para buscar uma recuperação imediata na maior das competições de clubes.

“Cruz Azul não chega em seu melhor momento, na verdade chega muito abalado pela recente eliminação. Há alguns meses, o time sofreu outra eliminação nas semifinais que fez com que a diretoria investisse bastante em reforços”, lembra o jornalista mexicano Eduardo Espinosa.

O vencedor do confronto enfrentará o Pyramids FC, do Egito, na fase seguinte, a Copa Challenger. O campeão europeu PSG já está garantido na final do dia 17 de dezembro.